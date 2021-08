Une Bruxelloise publie une saga inspirée d’Harry Potter

Neder-Over-Heembeek Alexandra Streel est enseignante en chimie et auteure de livres de fantasy.

Alexandra Streel noircit son cahier, attablée à la terrasse d’un snack, à côté de la place Peter Benoît, en plein cœur de Neder-Over-Heembeek. "Ado, c’était mon quartier. Avec mes amis, nous traînions ici." Née à Liège, Alexandra Streel a vécu à Jette avant de vivre à Neder-Over-Heembeek. "J’ai fait toutes mes secondaires aux Pagodes (groupe scolaire à la limite entre Laeken et Neder-Over-Heembeek, NdlR)."

Des années plus tard, c’est en tant que professeur de chimie et de biologie qu’Alexandra Streels revient aux Pagodes. Pour se rapprocher de son lieu de travail, elle a acheté une maison à Neder-Over-Heembeek.

Ce ne sont pas des formules de chimie que la Bruxelloise griffonne sur son grand cahier à spirales. "Je finis mon quatrième tome mais j’ai un peu du mal. Je bloque sur la fin car c’est aussi le dernier tome, la fin de ma série. Je ne sais pas encore comment finir. Qui on tue ? Je crée une fin ouverte ? Fermée ? Dès que je saurais comment finir, et ce que je veux faire après, cela va se débloquer."

Alexandra Streels parle comme une romancière professionnelle. Depuis vingt ans, elle imagine un monde fantastique : Anienda, comme le nom de sa saga. Le héros, Elwyn, 15 ans, découvre l’entrée d’un autre monde, un monde de magie peuplé de créatures extraordinaires. Une guerre se prépare… Cela vous fait penser à quelqu’un ? Au célèbre magicien à la cicatrice ? C’est normal.

"J’ai grandi avec Harry Potter et, quand je finissais un livre, j’étais toujours frustrée que l’histoire se termine, que la magie prenne fin. Alors je me suis mise à imaginer mon propre monde magique. J’ai écrit les premières lignes à l’Unif. J’ai posé la base, les noms, les créatures tout doucement. J’ai mis un point final à mon premier tome en 2006. J’ai écrit très vite la suite. J’ai toujours su que je ferai l’histoire en quatre livres. Je voulais que ça sorte de l’ordinaire. Je ne voulais pas faire une trilogie. J’ai donc imaginé toute mon histoire en quatre tomes."

L’auteure fait évoluer son personnage au fil des tomes.

"Je voulais que, comme Harry Potter, Elwyn grandisse avec le lecteur."

Depuis le début Alexandra Streel sait qu’elle veut publier. "Avec ma saga je voulais offrir une échappatoire aux lecteurs." L’envoi du premier tome aux éditeurs a pris du temps. "C’était l’époque des envois papier. Je devais respecter la typographie des maisons d’édition." Lorsqu’elle trouve (enfin) un éditeur intéressé, Alexandra fonce. "J’étais jeune, naïve et trop contente d’être publiée."

La romancière n’est pourtant pas sa tis faite.

"Ils faisaient le strict minimum, pas de couverture et pas de promo."

Après avoir - difficilement - récupéré ses droits d’auteur, l’Heembeekoise d’adoption retrouve une maison d’édition dans les stands fantasy des salons du livre : Rebelle. Le premier tome sort en 2019, le deuxième en 2020 et le troisième, qui est le premier à n’avoir jamais été publié, sortira le 25 novembre de cette année, le quatrième en 2022. Les quatre tomes sont vendus en librairie et sur toutes les plateformes numériques. "Pour le troisième, on fera des événements dans des librairies bruxelloises."

Jennifer Bodereau