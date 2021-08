Entretien Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Il est assis dans le but alors que tout le monde a quitté le terrain. Le téléphone collé à l’oreille. Des larmes perlent le long de ses joues. Shane McLeod a beau être un homme posé, il n’a pas pu rester insensible ce jeudi soir.

"J’appelais la maison, sourit-il, la voix encore enrouée. Les émotions étaient fortes et je n’ai pas pu me retenir de pleurer. Ma famille a vécu ce trajet avec moi. Ils ont vécu les hauts et les bas. Ma femme a toujours compris ce que je ressentais. C’était un beau coup de fil."

Pour son apothéose dans le costume de coach des Red Lions, il pouvait difficilement rêver d’une journée plus parfaite. "C’est un jour plein d’émotions. Il y a eu beaucoup d’attente à notre sujet puis est venue cette médaille."

Revenons à vos débuts en octobre 2015. Auriez-vous imaginé tout gagner avec cette équipe qui sortait d’un triste Euro ?

L’équipe n’a jamais été mauvaise, mais il fallait mettre toutes les pièces dans le bon ordre. Le talent a toujours été là, il fallait ajouter le cadre. Le trajet a toujours été limpide pour moi. Je savais que nous allions le faire. Tout a été parfait et j’ai gagné les trois grandes compétitions (Euro, Coupe du monde et JO) avec cette équipe. Tu ne peux jamais écrire ce genre d’histoires à l’avance tellement elles paraissent irréelles.

Vivez-vous un départ rêvé ou est-ce dur pour vous de léguer votre équipe à quelqu’un d’autre ?

Je ne considère pas que je donne mon équipe. Le moment était juste venu. Je pense surtout que peu de coachs peuvent s’en aller volontairement. C’est un boulot où tu finis souvent viré. Et un de mes plus grands exploits est peut-être d’avoir tenu six ans avec l’équipe. C’est devenu rare. Parfois, il est plus facile de partir quand les choses s’aplanissent mais avec les Red Lions, elles ne font que monter. Je suis content de conclure de la sorte, sur une fin incroyable.

Quels sont vos plans pour les mois à venir ?

Je prends une année sabbatique à la maison, en Nouvelle-Zélande. Mais je resterai proche de l’équipe, dans un rôle de consultant qui m’autorisera à parfois voyager avec eux en tournoi ou en stage. Je voulais un peu continuer avec ces gars et c’était la meilleure manière de le faire à court terme.

Au moment de voir vos joueurs sur le podium, à quel point vous êtes-vous senti belge ?

J’ai porté le drapeau belge autour de mon cou aujourd’hui car je me sens connecté à ce pays que j’aime. On n’oublie jamais ses racines et quand je rentre à la maison, c’est en Nouvelle-Zélande. Je pense être à 100 % des deux pays.

Cette génération va laisser une trace, mais quel héritage peut-elle offrir au sport belge ?

Il se présente sous des formes étranges. Prenez juste le maillot. Il y a une petite étoile dessus. Seuls les champions du monde peuvent la porter. Ça force le respect de jouer avec un tel maillot. L’impact sera également plus global. Quand je regardais la Nouvelle-Zélande jouer au hockey en tournoi, j’allais jouer le lendemain. Cela arrivera aussi avec les enfants belges.

Vous avez gagné l’Euro, le Mondial et les JO en quatre ans. Cela doit être un record…

Cela l’aurait été si nous avions été tenant des trois titres en même temps, mais ce n’est pas le cas. Par contre, seules trois équipes avant nous ont réalisé le doublé Coupe du monde-Jeux olympiques. Ce n’est déjà pas mal en soi.

Vos joueurs nous ont dit qu’avant le match, vous aviez sorti un speech qui les a touchés. Racontez…

Je n’ai pas pu faire mon speech de mercredi. J’ai changé d’avis. Cela ne leur aurait rien apporté avant le match et ça ne m’aurait pas mis dans de bonnes conditions. C’était une sorte de remerciement. Trop d’émotions… Je leur ai parlé brièvement avant le match. Je leur ai demandé de fermer les yeux et d’imaginer leurs proches venant au stade et s’asseyant en tribune. Ils devaient, au moment de monter sur le terrain, comprendre qu’ils étaient là avec eux car ils auraient besoin de leur présence plus tard dans le match.

Avez-vous abordé ce match avec votre éternelle confiance ?

Oui. On sait gérer un dernier match de grand tournoi. Les Australiens sont moins nombreux à avoir gagné une médaille par le passé. Les séances de shoot-out nous réussissent plutôt bien et on a un coup d’avance sur l’adversaire grâce à Vincent Vanasch. Ce gars a une carte d’identité belge mais en vérité, il vient d’une autre planète.