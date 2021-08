Du vent et des voiles

Fécamp a tiré sa prospérité de la mer pendant des siècles avec les terre-neuvas qui allaient pêcher la morue jusque dans le Grand Nord. Le dernier grand chalutier quittera le port en 1977. Pour revivre cette époque, on conseillera de visiter les Pêcheries, le musée de Fécamp aménagé dans une ancienne salerie de morue. Ce bâtiment tout neuf propose une approche dynamique de l’histoire de la ville à travers de riches collections. De quoi se familiariser avec l’activité de la pêche à travers les siècles mais aussi de l’histoire de la ville et du pays cauchois. Situé sur le toit du musée, le belvédère offre sur 360 degrés un point de vue exceptionnel sur la mer, les falaises et la vallée de Fécamp.

Après cette découverte studieuse mais pas austère, beaucoup seront tentés de connaître la mer d’un peu plus près. Parmi les opportunités, il y a le Mil’Pat et la Tante Fine, des voiliers traditoponnels qui emmènent leurs passagers le long des majestueuses falaises de la côte d’Albâtre depuis le port de Fécamp, au gré des vents. À l’origine langoustier et langoustinier, construits dans les années 60, ils ont été magnifiquement restaurés par l’association fécampoise Afdam. Les matelots et mousses d’un jour découvriront la vie à bord.

Pour ceux qui disposent de moins de temps ou préfèrent davantage de vitesse, on peut embarquer au quai Vauban à bord de l’Aventurier. Le capitaine Stéphane vous emmènera pour une balade nautique de deux heures le long du littoral normand. Vous découvriez Yport, Vaucotte sur mer, l’aiguille de Belval et Roc Vaudieu.

Au terme de vingt minutes de sensations mouvementées en mer, le navire atteindra Étretat où les voyageurs pourront examiner les falaises au plus près. Une expérience bien plus pittoresque que de les découvrir par le haut comme à l’accoutumée.

Si vous n’avez décidément pas le pied marin, vous pouvez vous contenter d’une balade sur la digue promenade le long de la plage, du casino à l’entrée du port. Parfois, le visiteur redoute de marcher pieds nus sur les galets mais il lui suffit d’observer les façades du quartier maritime pour en deviner leur utilité passée. Associé à la brique, ce matériau est un élément typique de l’architecture locale.

Autre endroit pour flâner, les quais du port qui occupent de vastes étendues ainsi que les estacades en bois qui offrent une promenade saisissante au-dessus du va-et-vient de la mer s’engouffrant à l’entrée du chenal.

Malgré sa vocation touristique, Fécamp ne s’endort pas à la fin de la belle saison. Jusqu’au mois d’octobre, les Rendez-vous Plein Air sont réalisés en partenariat avec des prestataires locaux afin de faire découvrir la ville au même titre qu’un vrai habitant. Épinglons des sorties en mer gourmandes avec la Ferme aux escargots ou le Palais Bénédictine. Ces 14 et 15 août aura lieu la Fête de la mer et de la Peinture d’Yport tandis que les journées du patrimoine se tiendront à Fécamp les 18 et 19 septembre.

Pour clôturer la saison, la traditionnelle Fête du hareng se tiendra du 25 au 27 novembre. L’occasion de déguster ce poisson fécampois emblématique de manière traditionnelle.

Et 2022 s’annonce de belle façon avec Fécamp Grand’Escale, un rassemblement de vieux gréements qui se tiendra du 1er au 4 juillet.

Une ville qui mérite assurément d’être découverte, surtout par les Belges qui y trouvèrent déjà refuge et réconfort le 9 octobre 1914 lorsque 2 500 soldats battant en retraite avaient été chaleureusement accueillis par la population. Il faut croire qu’ils ont laissé un bon souvenir.

GDM