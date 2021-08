Le plus grand Musée du Monde, sur La Première à 15h, a rendez-vous ce samedi avec l’éclairante exposition Fake for Real de la Maison de l’histoire européenne. Simina Badika, conservatrice de la Maison de l’histoire européenne et Blandine Smilansky, historienne, chargée des expositions et la médiation, nous confronteront à histoire du faux et de la contrefaçon.