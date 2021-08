Ce vendredi 7 août, l’équitation belge retiendra son souffle en Belgique et à Tokyo. En jumping par équipe (début des qualifications à midi, finale samedi midi), Jérôme Guéry, Grégory Wathelet et Pieter Devos monteront sur la piste de l’Equestrian Park avec la volonté de mettre fin à 45 ans d’attente.

Les trois cavaliers étaient repartis déçus de leur prestation individuelle en jumping.

"J’aurais tellement aimé réaliser un meilleur résultat, expliquait Jérôme Guéry, qui visait un top 10. Je suis déçu de moi-même car Quel Homme de Hus méritait tellement mieux vu ce qu’il a montré. Ce cheval est fantastique."

Jérôme Guéry reste confiant sur les chances belges de briller car le jumping par équipe permet éventuellement l’une ou l’autre faute. Il a une totale confiance en son cheval.

"Il est déjà à Tokyo depuis 12 jours, raconte l’habitant de Sart-Dames-Avelines. Après deux jours, il avait retrouvé toute sa fraîcheur malgré la chaleur."

Avant l’épreuve individuelle, le cavalier brabançon avait pris le temps de vivre au cœur du Village.

"Nous étions impatients de commencer car le temps était un peu long. En Belgique, nous devons nous occuper de beaucoup de chevaux. Ici, je n’en ai qu’un et encore je ne peux le voir que 2 à 3 heures par jour, explique celui qui n’a que 45 minutes pour relier le Village aux écuries. Tout est très haut de gamme ici. Les écuries sont climatisées. Nous avons 8 à 10 pistes différentes. Les conditions sont incroyables. D’ailleurs, quand j’ai monté Quel Homme de Hus la première fois, je sentais bien qu’il était déjà prêt. On le sent. On regarde son œil, son port de tête."

Champion d’Europe par équipe

Après la déception du jumping individuel mercredi, il reçoit une deuxième chance, ce qui n’avait pas été le cas à Rio vu que la Belgique n’avait pas qualifié d’équipe. "Parler de médaille est légitime vu nos résultats, mais, en équitation, tout est possible. Si je regarde nos résultats des dernières années, nous avons des raisons d’y croire. À Rotterdam, nous avons pris une médaille d’or aux championnats d’Europe."

En plus, la compétition est programmée en soirée, ce qui entraîne une température plus confortable. La piste sera éclairée par des projecteurs. "Pour moi, c’est un atout car Quel Homme de Hus n’est pas du tout gêné par la lumière artificielle."

Concrètement, vingt équipes de trois cavaliers seront au départ ce vendredi. Il n’en restera plus que 10 pour la finale du lendemain avec des compteurs qui sont remis à zéro. "Nous serons le dernier groupe à passer, ce qui nous laissera du temps pour observer la piste qui est construite une heure avant le début de la compétition."

Th. V., à Tokyo