Athlétisme

David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Samedi soir dans les couloirs du stade olympique, les mines étaient renfrognées, les regards sombres. Dans la foulée de la 4e place des Belgian Tornados et d’un Kévin Borlée effondré, on pensait que la récolte de médailles belges à Tokyo s’arrêterait à six. À moins que Lotte Kopecky, ambitieuse, ne parvienne à imiter Jolien D’Hoore, en montant sur le podium dans le vélodrome d’Izu, où se jouait ce dimanche la finale olympique de l’Omnium.

Mais une médaille est tombée à Sapporo, terre d’accueil du marathon. On ne va pas se mentir, on ne croyait plus trop aux chances de Bashir Abdi depuis qu’il avait révélé, quarante-huit heures plus tôt, ne pas bien digérer le décalage horaire. C’était une erreur et l’on s’en réjouit.

Le Gantois de 32 ans a réussi un exploit XXL en terminant troisième (en 2h10:00) d’une course qui s’est déroulée, finalement, dans des conditions climatiques rendues bien meilleures par la pluie qui était tombée quelques heures plus tôt.

Un jour après le bronze des cavaliers, celui-ci a la valeur de l’or pour le natif de Mogadiscio, tant la discipline est dominée par les Africains. Cette médaille de bronze tombe quarante-cinq ans après celle de Karel Lismont. Ce dernier, déjà argenté en 1972, a dû apprécier l’effort à sa juste valeur.

De la piste au marathon en 2018

Pour la petite histoire, l’équipe de jumping (3e) était, elle aussi, montée sur le podium des Jeux de 1976 à Montréal. L’histoire s’est donc répétée et on ne peut que féliciter les acteurs de ces immenses performances qui bouclent les Jeux des Belges de la plus belle manière.

Pour en revenir à Bashir Abdi, le héros du dimanche, il n’est plus le même athlète depuis trois ans.

À l’été 2018, quand il annonça sa volonté d’arrêter la piste dans la foulée d’une superbe médaille d’argent conquise sur 10 000 m à l’Euro de Berlin, il ne savait pas très bien de quoi son avenir sur marathon serait fait. Les tests effectués à l’époque avaient montré que son corps souffrirait moins sur la route que sur le tartan et qu’il avait des prédispositions morphologiques pour le marathon.

Trois ans plus tard, il est allé chercher une splendide médaille de bronze aux Jeux olympiques sur une distance mythique (42,195 km).

La performance est fabuleuse et s’inscrit dans la continuité du sacre continental de Koen Naert, il y a trois ans à Berlin.

Après un sprint à trois pour la deuxième place, conquise par Abdi Nageeye (2h09:58), son grand ami néerlandais, derrière l’intouchable Eliud Kipchoge (2h08:38), Abdi a, donc, offert à la Belgique la 7e médaille de ces Jeux et réussi le plus bel accomplissement de sa carrière.

"Mon rêve est devenu une réalité, explique-t-il. Depuis mon arrivée le 30 juillet, j’éprouvais les pires difficultés à trouver le sommeil. Je dois avoir dormi deux heures par nuit. La préparation avait été longue. Je suis récompensé de mes efforts."

Et de son courage lors des dernières bornes. "Après 40 kilomètres, j’ai senti des tensions au niveau des ischio-jambiers. J’étais au bord des crampes mais abandonner n’était absolument pas une option."

Alors, il s’est accroché et a mordu sur sa chique. "La troisième place était le plus beau résultat que je pouvais espérer à l’issue de cette course. C’est fabuleux et cela me donne envie de revenir dans trois ans à Paris pour gagner l’or, cette fois. Ce sera près de la maison, je pourrai courir devant mes proches et il n’y aura pas de décalage horaire."