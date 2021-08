"Avant, je détestais courir"

Rendre à la Belgique ce qu’elle m’a donné." Sa médaille d’argent européenne autour du cou il y a trois ans à Berlin, Bashir Abdi avait livré ce qu’il estimait être sa mission. Il dédiait sa médaille à la patrie qui lui avait ouvert les bras. C’est que l’histoire du gamin de Mogadiscio n’a pas été un long fleuve tranquille. Loin de là. Avant de devenir le champion qu’il est aujourd’hui, il a dû franchir bien des obstacles.

Il est arrivé en Belgique à l’âge de treize ans, avec son papa, ses deux frères et sa sœur. "Je ne m’en souviens pas bien, j’étais trop jeune pour ça, raconte-t-il. Mais j’ai trouvé ce monde étrange. Il faut dire qu’il neigeait ce jour-là et que je voyais cela pour la première fois." S’il avait débarqué chez nous, c’était parce qu’une guerre civile avait éclaté chez lui, en Somalie. "Avant, quand nous allions chercher des bonbons au magasin, il nous arrivait de voir des policiers. Puis, un jour, des hommes se sont mis à faire la loi. Ils étaient habillés normalement, sans uniforme, et nous n’avons plus pu jouer dans la rue." La famille dut alors rester tout le temps sur ses gardes, des tirs se faisant entendre non loin de là. "Le plus difficile, c’est que nous étions alors séparés de notre maman."

Cette femme d’affaires travaille alors avec l’Inde, où elle se rend souvent. "Mais les gens armés ont décidé, un jour, que les civils ne pouvaient plus rentrer au pays", a expliqué, un jour, son frère Ibrahim, qui a un souvenir beaucoup plus précis de leur enfance.

"Je ne jurais que par le football"

Après un séjour en Espagne où elle fait les ménages pour survivre, elle arrive à Gand. "Nous n’avons plus eu de ses nouvelles pendant quelques années, se souvient Abdi, marqué par son absence. Jusqu’au jour où elle nous a obtenu l’autorisation de rejoindre la Belgique." Mais avant d’y parvenir, c’est l’enfer, les moments de peur extrême. "Nous avons vécu à la frontière somalienne pendant six mois, dans un camp de réfugiés. Jusqu’à ce que la Croix-Rouge nous permette de sortir de là."

Une fois en Belgique, toute la famille suivra un cours d’intégration. Et Bashir ira à l’école en néerlandais. Il obtiendra la nationalité belge et s’installera dans un appartement avec sa sœur. Par nécessité, sa maman étant décédée des suites d’une longue maladie. "J’ai dû arrêter mes études. Je devais gagner de l’argent pour payer mon loyer." Il accepte divers petits boulots tout en se mettant à courir, ce qu’il n’aime pas forcément au début. "Je n’ai jamais rêvé de devenir athlète. Je détestais même courir. Je ne voulais pas ressembler à ces coureurs de fond très maigres. Je ne jurais que par le football." Des problèmes de genou l’obligeront à revoir ses plans, à s’essayer à la course à pied. Sa première compétition officielle sera un cross-country. Il a alors dix-sept ans.

Aujourd’hui, Bashir Abdi ne peut plus se passer de la course à pied. "Si je ne cours pas pendant un jour, je me sens mal dans ma peau." Capable de courir jusqu’à 200 bornes par semaine quand il est en stage sur les hauts plateaux éthiopiens, le médaillé de bronze de marathon a des facultés de résistance bien au-dessus de ses concurrents. "Je suis capable de repousser mes limites très loin, de courir très longtemps même quand je suis limite. Les obstacles que j’ai dû surmonter m’ont rendu plus fort, c’est certain. Et puis, je me dis que des gens ont vraiment une vie pire que la mienne. Cela permet de relativiser."

Aujourd’hui, il estime que s’il est devenu l’un des meilleurs marathoniens du monde, c’est aussi à la chance qu’il le doit. "J’ai rencontré Mo Farah. Quand tu t’entraînes régulièrement avec un quadruple champion olympique, tu ne peux que progresser."

Jusqu’à devenir un médaillé olympique. Qui n’oubliera jamais d’où il vient.

D. L.