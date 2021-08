Pairi Daiza Les pandas Bao Di et Bao Mei vont être séparés de leur mère

Les jumeaux pandas géants Bao Di et Bao Mei ont vu le jour il y a deux ans dans le parc animalier de Pairi Daiza. Ils se préparent tout doucement à franchir une nouvelle étape. Bao Di et Bao Mei ont atteint la maturité et le poids, soit 70 kilos, qui leur permettent de tenir debout sur leurs deux pattes. Ils doivent à présent être séparés de leur mère, expliquent les responsables du parc. La mère ne peut en effet commencer ses chaleurs que quand elle est séparée de sa progéniture. Ils seront donc prochainement installés dans un espace qui leur sera réservé au cœur du parc. (Belga)