Scènes Disparition du chorégraphe belge Micha van Hoecke

Selon la presse italienne, le chorégraphe et metteur en scène belge Micha van Hoecke est décédé le 6 août des suites d’une longue maladie à l’âge de 77 ans. De père belge et de mère russe, il avait mené la première partie de sa carrière en France, dans la compagnie de Roland Petit et puis au sein du Ballet du XXe Siècle de Maurice Béjart. Il s’est ensuite installé en Italie dans les années 1980 où il a été directeur de ballet du Teatro dell’Opera à Rome et du Teatro Massimo à Palerme.