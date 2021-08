Télévision Mort prématurée de Trevor Moore

Trevor Moore, créateur du groupe de comédie Whitest Kids U Know, est décédé des suites d’un accident le 6 août. Il avait 41 ans. Moore a fait ses débuts dans la comédie à sketches avec les Whitest Kids U Know. Il était le co-créateur et producteur exécutif de la série de Disney Just Roll With It, une série qui demandait à son public et aux membres du spectacle de décider ce qui se passait dans chaque scène. Il a également été le créateur de sa propre série, The Trevor Moore Show sur Comedy Central.