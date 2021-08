Cyclisme Ben Hermans remporte l’Arctic Race

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) a remporté la 9e édition de l’Arctic Race of Norway, dont la 4e et dernière étape a été enlevée par Philipp Wasleben (Alpecin-Fenix) dimanche en Norvège.

Ben Hermans avait pris la tête du classement général grâce à sa victoire dans la 3e étape samedi. Hermans s’adjuge à 35 ans le 18e succès de sa carrière. C’est sa 5e victoire finale dans une course à étapes après le Tour d’Oman 2017, le Tour d’Autriche 2017 et 2019 et le Tour de l’Utah 2019. (Belga)