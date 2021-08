Entreprise Deme a réceptionné "Spartacus"

La société belge de dragage Deme a réceptionné "Spartacus", sa nouvelle drague suceuse à désagrégateur, "la plus puissante et la plus innovante au monde" (44 180 kW de puissance installée), a annoncé l’entreprise la semaine dernière.

Elle est aussi la première capable de fonctionner au gaz naturel liquéfié. Le premier projet du navire aura lieu en Égypte. Il comprend la création par remblai hydraulique d’une plateforme de mille hectares gagnée sur la mer. (Belga)