Musique Mort de Dennis "Dee Tee" Thomas, cofondateur de Kool and the Gang

"Saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste" et "maître de cérémonie lors des concerts", Dennis "Dee Tee" Thomas, l’un des cofondateurs du groupe de funk et disco Kool and the Gang, célèbre pour ses tubes comme Celebration, est mort samedi 7 août à l’âge de 70 ans. Fondé en 1964 dans le New Jersey, d’abord sous le nom des Jazziacs par les frères Robert et Ronald Bell, et notamment Dennis Thomas, Kool and the Gang est d’une longévité rare.