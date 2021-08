Namur Dos cervezas, por favor

Namur Capitale de la bière… en canette, organisé les 9 et 10 juillet dernier, fut une totale réussite. Un nouvel événement est programmé : Namur capitale de la cerveza ! Toujours en collaboration avec Quai Novèle. Il se déroulera les vendredi 27 (14 h à 22 h), samedi 28 (12 h à 22 h) et dimanche 29 août (12 h à 18 h). L’entrée sera gratuite. "Notre objectif est de vous faire découvrir une partie de la scène artisanale espagnole, explique l’un des coorganisateurs, Emilien Watelet. On aura 15 références réparties sur 5 brasseries dont 2 pour la première fois en Belgique." G.P.