Ciney Fermeture des passages à niveau de Chapois et Leignon

Dans le cadre des travaux menés par Infrabel sur la ligne 162 Ciney-Haversin, les passages à niveau de Chapois et Leignon doivent être fermés à la circulation. La fermeture est prévue à Leignon à partir de ce dimanche 8 jusqu’au 31 août et à Chapois à partir du dimanche 8 jusqu’au 24 août. Pour les deux passages à niveau, des déviations seront, à nouveau, mises en place pour les automobilistes et un passage sera maintenu pour permettre aux piétons de circuler d’un quai à l’autre. G.P.