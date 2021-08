Eupen Des supporters (trop) heureux

Peu avant 23 heures ce samedi, il y a eu un incident sur Herbesthaler Strasse dans lequel environ 30 à 40 membres des Zebras (groupe de supporters) ont été impliqués. Ils s’étaient rassemblés ici pour intercepter le bus des joueurs de l’AS-Eupen et célébrer la victoire à Malines. Le bus a donc été arrêté de sorte que toute la rue a été bloquée. Feux de Bengale et feux d’artifice ont été déclenchés et la police a dû intervenir. Les participants "pour la plupart déraisonnables et agressifs", a indiqué la police, "devront probablement compter avec l’application de la législation du football et les conséquences qui en découlent". M.Be.