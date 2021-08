Moyens de paiement Des services de plus en plus diversifiés

Les moyens de paiement sont de plus en plus associés à d’autres services, tels que les programmes de fidélité, les offres de remise et les services de crédit. Grâce à l’utilisation de données sur les transactions, des acteurs comme PayPal ou PayU sont par exemple en mesure de fournir des services de prêt instantané, pour faciliter les transactions de paiement. Telle est l’une des conclusions du rapport 2021 de l’association européenne EPA (Emerging Payments Association). AvC