Covid-19 L’Iran annonce 500 morts en 24 heures

Plus de 500 décès liés au coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures en Iran, un record depuis le début de la pandémie dans ce pays le plus touché au Proche et au Moyen-Orient. L’Iran a enregistré 542 décès et 39 619 nouveaux cas en 24 heures, deux records qui portent le bilan total à 94 015 morts, a précisé le ministère de la Santé. De l’aveu même des autorités sanitaires nationales, les statistiques officielles sur l’épidémie sont largement sous-évaluées. Étouffé par les sanctions américaines, l’Iran dit peiner à transférer des fonds à l’étranger pour se procurer des vaccins. (AFP)