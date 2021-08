Herstal Coup de couteau après une dispute conjugale

La police est intervenue à Herstal pour une violente dispute qui s’est terminée par un coup de couteau. Les policiers ont procédé à l’arrestation d’une femme qui est en aveux. Il apparaît que le couple s’est disputé car l’homme a estimé que la femme était rentrée plus tard que prévu au domicile. Le ton est monté et c’est alors qu’elle l’a poignardé dans le thorax. L’homme perdait beaucoup de sang et on a craint pour sa vie. Il a pu être sauvé. (Belga)