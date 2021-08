Mouscron La foudre s’est abattue sur une habitation

Samedi soir, les orages ont frappé notre pays et notamment la région mouscronnoise. La foudre s’est en effet abattue sur l’habitation portant le n°26 à la rue Édouard Anseele. À la suite de cet incident, la cheminée s’est retrouvée sur la voie publique. D’autres dégâts sont considérés comme importants. La police et les pompiers sont intervenus le plus rapidement possible. Fort heureusement, il n’y a eu aucune victime. M.P.