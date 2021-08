Comme deux gouttes d’eau (4)

1. a) Nord (le mort) b) Nord (mort) 65 65 v7652 v7652 ar432 ar432 6 6

Sud (vous) Sud (vous) ar8742 rdv874 ar3 ar3 d d d84 r84

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 1♠ passe 1 SA passe 3♠ passe 4♠ fin

Ouest entame le Valet de Carreau. Comment jouez-vous en a) et en b) ?

1.a) Nord (le mort) 65 v7652 ar432 6

Ouest Est 3 dv109 d104 98 v10986 75 av97 r10532

Sud (vous) ar8742 ar3 d D84

Prenez l’entame en main de la Dame de Carreau sèche et jouez Trèfle. Si la défense contre-attaque atout, prenez de l’As et coupez un Trèfle. Ensuite, vous jetez votre dernier Trèfle sur l’As de Carreau et votre petit Cœur sur le Roi. Peu importe qu’Est coupe ou non. Vous ne perdez que deux atouts et un Trèfle.

1. b) Nord (le mort) 65 v7652 ar432 6

Ouest Est 93 a102 d104 98 v1096 875 v975 ad1032

Sud (vous) rdv874 ar3 d R84

Prenez l’entame de l’As de Carreau au mort, jetez un Trèfle de votre main sur le Roi de Carreau et jouez Trèfle vers le Roi. Est plongera de l’As et jouera atout. Mais vous ne perdrez que les deux As noirs et un Cœur. Cette fois-ci, si vous jouez comme en a) la défense jouera l’As d’atout et atout. Et le mort sera inatteignable, vous ne ferez pas As-Roi de Carreau.

2. a) Nord (le mort) b) Nord (mort) av1043 av643 65 85 r843 r843 76 76

Sud (vous) Sud (vous) rd rd ad6 ad6 10652 10652 rdv4 av94

Les enchères : Sud Ouest Nord Est 1 SA passe 2♥ passe 2♠ passe 2 SA passe 3 sa fin

Ouest entame le quatre de Cœur, pour le Valet d’Est et votre Dame. Quelle est votre ligne de jeu en a) et en b) ?

2. a) Nord (le mort) av1043 65 r843 76

Ouest Est 87 9652 r10743 v92 v9 ad7 a1082 953

Sud (vous) rd ad6 10652 rdv4

Jouez le Roi de Trèfle pour déloger l’As. Ouest continue Cœur. En main à l’As de Cœur, encaissez le Roi de Pique et surprenez la Dame de Pique de l’As. Ensuite vous faites le Valet et le dix de Pique. Vous réalisez cinq Piques, deux Cœurs et deux Trèfles.

2. b) Nord (le mort) av643 85 r843 76

Ouest Est 87 10952 r10743 v92 a9 dv7 r1082 d53

Sud (vous) rd ad6 10652 av94

Ici, il vous manque le dix de Pique. Si vous surprenez la Dame de Pique de l’As, comme en a), vous faites tous les Piques qu’à la condition d’un partage adverse 3-3. Seulement 36 %. Il y a plus de chance d’espérer que le Roi de Carreau soit une remontée au mort. Encaissez le Roi et la Dame de Pique et jouez Carreau vers le Roi. Avec l’As de Carreau en Ouest (50 %), vous réalisez cinq levées Pique, deux Cœurs, le Roi de Carreau et l’As de Trèfle.

Guy Van Middelem