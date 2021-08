Côté Red Lions

Des larmes, aussi

Les hockeyeurs ont fait leur entrée sur le podium vers 18 h 45, au son de We are the champions. Il y avait de la place pour environ 1 500 fans, mais la Place Rogier n’était pas bondée, ce qui n’a pas atténué l’enthousiasme. La présentatrice de Studio Brussel, Eva De Roo, a appelé les joueurs sur la scène par groupes de trois. La première chose qu’ils vont faire en rentrant chez eux ? "Acheter de l’américain préparé", a dit Loïck Luypaert. Arthur Van Doren, quant à lui, a déclaré qu’il donnerait sa médaille d’or à sa grand-mère.

La foule n’est devenue folle que lorsque le gardien de but Vincent Vanasch a fait son apparition. Son nom a été scandé avec force. "C’est pour vous. C’est un grand plaisir pour moi de vous voir ici et d’admirer tous ces sourires", a déclaré The Wall.

Une attention particulière a également été accordée au départ de Thomas Briels et de l’entraîneur néo-zélandais Shane McLeod. Les Red Lions ont même écrit une chanson pour leur entraîneur, qui a été interprétée en direct par un musicien. Un moment d’émotion, certains joueurs ont pleuré pendant la mélodie. E.V.