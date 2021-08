De Falstaff à Duda en passant par Azincourt

La Coupe du monde, commencée à Sotchi le 12 juillet, s’est achevée ce jeudi 5 août sur la victoire de Jean-Christophe Duda. Ce résultat plutôt inattendu nous paraît cependant amplement mérité, car le jeune Grand Maître polonais n’a jamais subi la moindre défaite, en ce compris lors des barrages disputés sur des cadences accélérées, ce qui constitue une véritable prouesse au vu de l’opposition rencontrée.

Entré au deuxième tour, face au Paraguayen Vazquez dont il s’est aisément débarrassé, il a par la suite éliminé l’Américain Sevian, l’Iranien Idani, le Russe Grischuk (2748), l’Indien Vidit (2726) le champion du monde Magnus Carlsen (2847) après un tie-break à couper la souffle… Et finalement le Russe, ancien challenger, Sergueï Karjakin (2747). Le voici donc qualifié pour le prochain Tournoi des candidats.

Ce revers n’a pourtant pas empêché le numéro un mondial de briller à diverses reprises, notamment au cours de la "finale de consolation" face à Fedoseev, quand il a réalisé deux véritables "prix de beauté" émaillés de combinaisons magnifiques. Le champion a même conforté son avance au classement Elo, et compte désormais 56 points d’avance sur son plus proche rival, le Chinois Ding Liren (2855 contre 2799).

En suivant la finale de Duda contre Karjakin, j’ai ressenti un étrange sentiment de "déjà vu", sans réussir toutefois à retrouver le fameux précédent. Puis le soir, en regardant "Le Roi" inspiré des œuvres de Shakespeare, juste avant la bataille d’Azincourt, au moment où Sir John Falstaff suggère à Henri V de combattre sans armure, pour se mouvoir plus rapidement dans la boue, la mémoire m’est subitement revenue : car le "Falstaff" c’était aussi ce Café situé face à la Bourse où j’ai commencé à jouer, au milieu des années 70. La partie célèbre que je recherchais avait été jouée par Viktor Korchnoi et sa victime, c’était justement... votre bienheureux serviteur, aux Olympiades de Bled en 2002. Il me suffira de vous montrer ces deux diagrammes pour illustrer mon propos (voir colonne suivante). Le premier est extrait de la partie de Duda, juste après le 20e coup blanc 20. g2-g4 et le deuxième montre celle que j’ai perdue contre "Viktor le terrible" juste après cette même poussée 23. g2-g4. [LLB 14/11/2002]

Presque deux jumelles, n’est-ce-pas ?

Blancs : Duda

Noirs : Karjakin

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 c5 5. cxd5 cxd4 Une variante dont nous avions abondamment parlé à l'occasion d'un duel entre Carlsen et So. (LLB 20/12/2020) 6. Dxd4 exd5 7. Fg5 Fe7 8. e3 0-0 Les prochains coups forment un ensemble où l'attaquant échange sur f6 pour s'emparer progressivement du centre et des cases blanches. 9. Td1 Cc6 10. Da4 Fe6 11. Fb5 Db6 Ce coup ne sera sans doute pas répété... 12. Fxf6 Fxf6 13. Cxd5 Fxd5 14. Txd5 Fxb2 15. Re2 Henri V à la bataille d'Azincourt... 15... Ff6 16. Thd1 Tac8 17. Fc4 Voici la construction envisagée depuis le neuvième coup. L'avantage des Blancs repose sur la cohésion : ils exercent une forte pression contre f7 et menacent de pénétrer sur la septième traverse, en d7. Les pièces noires frappent dans le vide. 17... Db4 18. Db3 Dxb3 19. Fxb3 Cb8 Il bat en retraite, faute de plan. 20. g4 L'infanterie est en marche. Les Noirs sont refoulés pas à pas, jusqu'au point de reddition. 20... h6 21. h4 g6 22. g5 hxg5 23. hxg5 Fe7 24. Te5 Cc6 25. Td7 ! Fd8 Si 25... Cxe5 26. Cxe5 Fxg5 27. Cxg6 Tfd8 28. Txf7 Tc2+ 29. Rf3 et la menace de mat décide. 26. Tb5 Ca5 27. Fd5 27. Txd8 convenait tout autant, mais tous les chemins mènent à Rome. 27... Tc7 28. Fxf7+ ! Rg7 29. Txc7 Fxc7 30. Fd5 Et les Noirs abandonnèrent. Sur 30... b6 suivrait 31. Cd4 et l'échec du Cavalier en e6. Une partie où le jeu de Duda rappelle celui de son illustre compatriote Akiba Rubinstein.

Luc Winants

Grand Maître International.