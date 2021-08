De la chance, mais pas du hasard

Voilà quarante-cinq ans que les sports équestres belges couraient après un nouveau podium olympique. En 1976, à Montréal, l’équipe de saut d’obstacles s’était emparée de la médaille de bronze et François Mathy en avait fait de même en individuel.

De quoi écrire l’une des plus belles pages de l’histoire de la Fédération royale belge des sports équestres. La performance était remarquable mais personne à l’époque n’aurait imaginé qu’il faudrait patienter quarante-cinq ans pour revivre les mêmes joies et regoûter à un podium olympique.

Sans grande surprise, c’est du saut d’obstacles qu’est venue la délivrance. Des trois disciplines équestres olympiques (avec le dressage et le concours complet), c’est en effet la plus "médaillable" pour notre pays. Celle qui draine le plus de récompenses à travers le temps. On peut ainsi énumérer le titre de champion du monde de Jos Lansink en 2006, celui de Philippe Le Jeune en 2010, la médaille de bronze par équipe au championnat du monde en 2010, la médaille d’argent de Grégory Wathelet au championnat d’Europe en 2015, la médaille de bronze de Jos Verlooy au championnat d’Europe en 2019 et bien entendu le titre européen par équipe remporté à Rotterdam il y a deux ans.

Le facteur chance en hausse

Mais paradoxalement, le saut d’obstacles est aussi la discipline où le facteur chance possède la plus grande influence sur le (bon) déroulement d’une compétition. Une barre effleurée qui tombe ou qui ne tombe pas peut en effet peser très lourd dans le résultat final d’un championnat. Qui plus est, le nouveau format d’application à Tokyo (fortement décrié par de nombreux acteurs et observateurs) a encore accentué l’influence de ce facteur chance. Avec des équipes de trois cavaliers au lieu de quatre, avec le maintien du plus mauvais score dans le total de l’équipe et des compteurs remis à zéro après chaque épreuve, ces Jeux olympiques ont été difficiles à déchiffrer et n’ont pas épargné les nerfs des cavaliers.

La malheureuse Pénélope Leprévost peut en témoigner… Elle qui avait la médaille d’or de la France entre les mains, mais dont la mésaventure (un double refus en tout début de parcours) a finalement permis à la Belgique de grimper sur la troisième marche du podium et de s’emparer d’une médaille de bronze amplement méritée sur l’ensemble de la compétition. La chance a cette fois tourné en faveur de l’équipe belge. Mais cette chance, il faut aussi savoir la forcer. C’est précisément ce que les troupes de Peter Weinberg ont réussi avec brio. Et ce n’est pas un hasard ! Depuis plusieurs années, nos cavaliers et chevaux s’illustrent sur les plus gros concours à travers le monde et luttent d’égal à égal avec les meilleurs couples de la planète.

Vu le jeune âge de nos cavaliers, la taille du réservoir actuel et la qualité de la relève - cet été, la Belgique a remporté les championnats d’Europe scolaires, juniors et jeunes cavaliers ! - on peut oser parier que les sports équestres belges - et le saut d’obstacles en particulier - ne devront plus attendre quarante-cinq ans pour remonter sur le podium des Jeux olympiques.

Christian Simonart