État d’urgence en Sicile

L’Italie faisait face ce week-end à une double menace, constituée de pluies violentes sur le nord du pays et d’incendies dans le Sud. Le gouvernement régional de Sicile a déclaré l’état d’urgence pour six mois en raison des feux de forêt qui ravagent l’île depuis la fin du mois de juillet et du risque permanent pour les semaines à venir, dû à la situation météorologique exceptionnelle. Un feu de forêt a par ailleurs tué deux personnes vendredi dans une ferme à San Lorenzo, en Calabre.

En Turquie, plus de 5 000 pompiers continuaient également à lutter contre les feux de forêt ce week-end. Des chutes de pluie providentielles ont cependant contribué à améliorer la situation dans le sud-ouest du pays.

La Russie faisait face à des incendies de forêt et des inondations d’importance ce week-end. Environ 3,5 millions d’hectares seraient en feu, notamment en Sibérie. Les incendies ont presque atteint la ville de Sarov, à l’est de Moscou, où se trouve le Centre national de recherche nucléaire. L’état d’urgence a été déclaré. À la frontière chinoise, le pays est aux prises avec des précipitations extrêmes, qui ont entraîné des inondations, coupant 24 municipalités du monde extérieur. Les autorités chinoises ont de leur côté annoncé lundi dernier que les inondations qui ont frappé le centre du pays fin juillet ont fait au moins 302 morts et 50 disparus. (AFP)