Frey a mis Sclessin à ses pieds

D 1 A En 15 minutes, ce qui était un bon début de saison s’est transformé en un sacré retour sur terre pour le Standard ; les prochains jours en diront un peu plus sur la capacité de réaction des Liégeois. Elle a déjà été aperçue au cours des vingt dernières minutes, quand les Rouches se sont ménagé quatre vraies opportunités, via Tapsoba, Dragus, Al Dakhil, Laifis ou Bastien, avec un but de Dragus au passage. Ce sera un élément sur lequel Mbaye Leye pourra travailler cette semaine.

Mais il y aura tout le reste à corriger, quand l’heure du débriefing viendra, surtout cette séquence entre la 55e et la 68e minute. En treize minutes, Muleka a réduit le score (1-2), puis Frey a puni, à trois reprises, les errements d’une équipe liégeoise indisciplinée et alors qu’elle donnait l’impression d’avoir repris la main sur la rencontre.

La perte de balle d’Amallah, sur le troisième but, a été une action manquée, au début d’une phase, mais les Rouches pouvaient aussi défendre autrement, collectivement, pour contester la suprématie de l’attaquant suisse, auteur d’un quintuplé applaudi par Sclessin.

"Les jeunes apprendront de ces erreurs"

Chaque but est la conséquence d’une erreur, mais celles commises dimanche ont été trop flagrantes, entre des pertes de balle, des positionnements imparfaits ou un pressing mal couvert, à l’image du premier but de l’Antwerp, d’une efficacité remarquable (six tirs cadrés et cinq buts). Sissako va au pressing, mais la couverture est mal effectuée.

"On savait ce que l’Antwerp voulait faire, en jouant dans la profondeur. On devait être plus agressif, ou gagner les deuxièmes ballons, ce qu’on n’a pas fait", a commenté Mbaye Leye, qui a fait passer un message au sujet du mercato, au passage.

Car, comme il l’a précisé, "la jeunesse ne pourra pas tout prendre sur les épaules". Ce dimanche, ils ont été quelques jeunes à aller à la faute, "mais ils apprendront de ces erreurs", sait l’entraîneur liégeois, qui a vu quelques joueurs plus chevronnés commettre des erreurs qui ont mis l’équipe en difficulté.

Sur le plan tactique, Leye a aussi modifié le schéma, en deuxième période, pour passer du 3-5-2 au 4-3-3 avec la montée de Donnum, à la place de Sissako, et alors que Klauss avait été remplacé, au bout de quinze minutes à la suite d’un coup direct reçu dans le dos, par Seck. "J’espère qu’il pourra reprendre en fin de semaine", précisait Leye, qui devra donc trouver les bons mots pour remettre son groupe à l’endroit lors du déplacement au Beerschot.

Il a tout de même prévenu : "Je ne veux pas tout remettre en question après cette défaite."

Mais il y aura quelques réponses à apporter après cette lourde défaite.

Frédéric Bleus