Koen Naert : "J’ai tiré le maximum"

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Koen Naert a contribué au très beau bilan des marathoniens belges en se classant 10e de l’épreuve olympique (2h12.13), dimanche, à Sapporo. Le Flandrien, 22e à Rio en 2016, a profité de son bel état de forme pour allant chercher ce top 10 qui, à chaud, le décevait pourtant légérement.

"Je ne peux pas dire que j’ai connu une super journée comme lors de mon titre européen à Berlin, en 2018, mais j’étais très bien préparé et j’ai couru sur ma valeur", estime-t-il. "J’ai tiré le maximum de ma condition actuelle, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher."

L’athlète de 31 ans, qui connaît parfaitement son corps et pouvait s’appuyer sur une longue préparation dont la partie finale s’est déroulée à Iten au Kenya, a bien géré son effort.

"Contrairement à Rio, je ne suis pas resté trop à l’arrière parce que quand on veut signer un très bon résultat, il faut parfois prendre des risques et c’est ce que j’ai fait. J’ai joué et j’ai réussi. J’ai suivi mon intuition, c’est aussi la preuve d’un bon état de forme selon moi", développe Koen Naert. "Je n’avais aucune idée de ma place exacte en course parce que j’ignorais combien d’athlètes étaient partis dans le groupe de tête. Mais quand j’ai rattrapé le Français Amdouni, je savais que je ne devais pas être loin du top 10. Puis j’ai vu que je me rapprochais d’un concurrent marocain et je me suis dit ‘imagine qu’il soit 10e et que tu finisses 11e, tu ne te le pardonnerais jamais’. Du coup, malgré les crampes, j’ai fourni un gros effort pour revenir sur lui et cela a fonctionné. Une dixième place, c’est fantastique. Je suis vraiment content."

Des conditions climatiques difficiles

Content aussi pour son ami Bashir Abdi, qui est allé chercher la médaille de bronze.

"En franchissant la ligne, je ne savais pas qu’il avait remporté une médaille parce que je devais rester concentré sur ma propre course et ne pas perdre trop d’influx en vue de l’arrivée parce que je ralentissais. Deux Belges dans le top 10, c’est fantastique !"

Dieter Kersten, pour ses débuts aux JO, a pris la 59e place (2h22.06). Sur les 106 marathoniens engagés, 76 ont rallié l’arrivée. "Heureusement que le soleil n’était pas de sortie parce que les conditions étaient déjà assez difficiles comme ça", souligne Koen Naert.