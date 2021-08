La faute de Seck sur Klauss : un signe avant-coureur

Aussi paradoxal que cela puisse paraître compte tenu du score, le premier tournant de la rencontre survient avant la dixième minute lorsque Seck plante son genou dans le bas du dos de Joao Klauss. Le Brésilien essaiera de rester sur le terrain mais il est vite rattrapé par la blessure. Ce fait de jeu illustre la différence entre l’expérience des Anversois et la jeunesse et l’insouciance des Liégeois. Mbaye Leye regrettera d’ailleurs ce manque de roublardise après la rencontre. À Sclessin, où on aime s’enflammer après une bonne prestation, on est vite retombé les pieds sur terre dans le chef des supporters, déjà occupés à chercher les coupables. Même si cette défaite, véritable humiliation, lui fait mal, Mbaye Leye devra la relativiser. Le T1 des Rouches sait que sa jeune équipe est encore en apprentissage. Leye savait que sa défense, une des plus jeunes de l’élite, allait partir à la faute. Il ne s’attendait sans doute pas à ce que ce soit si souvent en 90 minutes, mais il le savait. Ces jeunes sont en apprentissage et doivent apprendre de cette débâcle. Ce qui est plus contraignant, ce sont les erreurs flagrantes des cadres qui sont censés encadrer ces jeunes amenés à commettre des erreurs.