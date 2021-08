La Journée

Un journaliste de la VRT suspendu après des propos dénigrants et sexistes

Lors de la diffusion de la réception des médaillés olympiques et d’une partie de la délégation belge de retour de Tokyo samedi via la chaîne Facebook Live de Sporza, le journaliste sportif Eddy Demarez s’est laissé aller à des commentaires insultants envers les Belgian Cats. Il ignorait que ses propos étaient diffusés. La VRT l’a suspendu dimanche pour une période indéterminée après que les réactions eurent fusé. De nombreuses joueuses de l’équipe belge de basket-ball avaient réagi sur les réseaux sociaux pour dénoncer vigoureusement les propos du journaliste et réclamer des sanctions, tout comme l’agence de marketing sportif Max Agency d’Ann Wauters, et de plusieurs Belgian Cats, qui a dit ne pas se contenter d’excuses. "Ces déclarations ne sont très clairement pas en phase avec les valeurs du COIB, du Team Belgium et du Mouvement olympique", avait commenté le Comité olympique et interfédéral belge dans un bref communiqué dimanche. Le ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle avait aussi condamné les propos du journaliste, soulignant qu’ils étaient inacceptables "que ce soit sur un plateau de télé, sur les réseaux sociaux ou dans un café".

Les zones de secours wallonnes veulent tirer les leçons des inondations

Les zones de secours wallonnes invitent les autorités fédérales et régionales à une réflexion "sans tabou" sur l’organisation des secours et de l’aide aux citoyens. Pour ReZonWal, l’association des zones de secours wallonnes, le constat, quelques semaines après les inondations, est sans appel : les zones de secours doivent être plus efficaces. ReZonWal répertorie plusieurs points de réflexion. Elle souligne notamment la nécessité de rattacher les secours locaux directement aux pouvoirs régionaux. En outre, selon l’association, la formation du personnel doit être coordonnée au niveau régional. Enfin, les zones de secours déplorent également la baisse croissante du volontariat depuis plusieurs années. "Phénomène de société qui touche l’ensemble des pays européens, il nécessite une vraie réflexion inévitable pour répondre et affronter au mieux les catastrophes naturelles qui pourraient être de plus en plus récurrentes".

Les policiers pourront faire du sport pendant leurs heures de service

Les agents de police qui pratiquent un sport comme le jogging ou le fitness dans leur temps libre afin d’entretenir leur condition physique pourront désormais déclarer cette activité comme une heure de temps de travail, ressort-il d’une circulaire de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) concernant la santé mentale et physique des policiers. Les sports mécaniques, les fléchettes ou le billard n’entrent pas en ligne de compte. "De nombreux agents pratiquent un sport pendant leurs heures de service. Cela a toujours été le cas et nous favorisons cette pratique. C’est le cas notamment à la police fédérale, où on dispose de l’infrastructure nécessaire, explique An Berger, de la police fédérale. Mais pour les services d’intervention, et surtout au sein des polices locales, il n’est pas toujours possible de prendre une heure pour faire du jogging ou du fitness." Avec cette nouvelle disposition, la ministre entend donner davantage de flexibilité et permettre à tous les agents de pratiquer un sport.