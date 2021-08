L’apprentissage coûte des points

D1A Au bout de 236 kilomètres cumulés parcourus sur les nonante minutes (118 pour chaque équipe), on n’a pas été franchement surpris de voir une bonne moitié des vingt-deux acteurs s’écrouler sur la pelouse de Den Dreef au coup de sifflet final.

C’était un match plaisant, rythmé et sans concession. Une partie aux mi-temps diamétralement opposées, dont a découlé un résultat similaire au week-end dernier. Un point chacun. Mais dans le contenu, celui-ci est autrement plus épais pour le Sporting. "Domination, circulation rapide, espaces trouvés : le score aurait pu ou dû être plus lourd à la mi-temps, résumait Edward Still, habité d’un sentiment partagé. On a vu un Charleroi entreprenant et je retiens surtout que l’évolution de ce que l’on veut mettre en place est positive. Si on continue à prester de la sorte, les résultats viendront. Cela doit être la suite logique des choses."

Inspiration en hausse

Il y a huit jours, contre Saint-Trond (0-0), on ne pouvait que déplorer le manque d’inspiration et de folie offensive. Dimanche, il y en a eu. Beaucoup. Mais il a manqué l’efficacité. Une confirmation, pour la direction carolo - s’il lui en fallait encore une -, qu’il est nécessaire d’aller dénicher un attaquant supplémentaire avant le 6 septembre.

Après le joli but d’ouverture signé Zorgane (0-1, 8e), très bon pour sa première apparition (lire par ailleurs), puis la courte interruption du match à la suite d’une violence averse de grêle (14e), Charleroi aurait dû se mettre à l’abri. Les Zèbres ont galvaudé, Romo a tout arrêté et son poteau l’a secouru une fois (20e). Le public louvaniste sifflait ses joueurs. C’était en fait pour mieux les réveiller.

Une philosophie offensive

OHL a marché sur la deuxième période. Grâce aux changements opérés par Marc Brys, mais aussi parce que le Sporting, plutôt que de camper devant son but et de mettre sa solidité défensive à l’épreuve, a continué à jouer, à s’ouvrir. "L’année dernière, on commettait parfois l’erreur de reculer lorsqu’on menait, pour défendre en bloc. Désormais, l’idée est de continuer à attaquer, même quand on mène", expliquait le défenseur Jules Van Cleemput.

C’est la philosophie de Still. Louable et moderne, bien que potentiellement risquée, dès l’instant où elle n’est pas totalement maîtrisée. "Le travail est en cours", disait le T1 carolo.

Le regain louvaniste a malmené le bloc carolo, émoussé et plus brouillon au fil des minutes. Après plusieurs interventions de Koffi et des retours salvateurs de Dessoleil, il a fini par céder (1-1, 60e).

Mais à l’entendre, Edward Still a quitté Louvain renforcé dans ses certitudes. Celles qui lui suggèrent que son Charleroi est capable de défendre vers l’avant, de dominer, de prendre des risques contrôlés, de donner du plaisir et de marquer. "Le schéma devient de plus en plus clair. Mais on sait aussi que nos points faibles apparaissent comme évidents."

L’apprentissage, la mue se poursuit, mais il ne faudrait pas que cela coûte trop de points trop souvent.

Vincent Blouard