"Le Giec ne fait pas d’alarmisme, mais il est de plus en plus alarmant"

Le rapport doit pour la première fois évoquer les "points de basculement". Certains scientifiques estiment que l’on s’approche de seuils où les conséquences seront irréversibles et où le réchauffement s’auto-amplifie. Partagez-vous ces craintes ?

Ce qui m’inquiète et qui inquiète beaucoup de monde je pense, c’est la fonte ou l’effondrement éventuellement d’une partie des calottes glaciaires. Sur le long terme, ce sont des centaines de millions de gens qui habitent pas très loin des côtes - y compris dans notre pays - qui vont être obligés de reculer pour laisser le territoire à la mer. Celle-ci monte de plus en plus vite et va continuer à monter de plus en plus vite. On a enclenché une mécanique au niveau de la dynamique des calottes glaciaires qui est très difficilement réversible. Cela me préoccupe particulièrement.

L’autre chose qui me préoccupe, ce sont tous les articles publiés sur l’augmentation de la température humide dans les régions tropicales et subtropicales. On se focalise beaucoup sur les records de température mesurés avec un thermomètre classique, mais 50 degrés au Sahara, cela reste gérable. Il y a moyen de s’adapter, comme le montrent les Touaregs. En revanche, 35 degrés avec 100 % d’humidité, c’est mortel. Avec un tel taux d’humidité dans l’air, le corps n’arrive plus à réguler sa température et à se refroidir en transpirant. Pour des gens qui travaillent en extérieur, c’est absolument invivable.

Or, ce danger concerne des régions entières en Afrique mais surtout en Asie où vivent des centaines de millions de personnes. Des régions qui vont devenir inhabitables. Et je ne pense pas que ces personnes, qui vont se rendre progressivement compte qu’il y a de plus en plus de vagues de chaleur de cette nature, vont rester sur place. Elles vont plutôt avoir envie d’essayer d’aller ailleurs. On risque d’assister à des mouvements de population gigantesques. C’est une autre forme de point de basculement, à mes yeux.

Certains disent que si on dépasse 3 ou 4 degrés, le climat s’emballera, etc. Ce ne serait pas forcément le cas car le système climatique a aussi des rétroactions négatives qui contribuent à le refroidir. De toute façon je pense que c’est un faux débat. On n’a pas du tout besoin d’atteindre dix degrés de plus de la température moyenne mondiale pour se retrouver avec de vastes territoires inhabitables.

On perçoit tout de même une inquiétude et un alarmisme croissant chez de nombreux scientifiques… C’est quelque chose que vous ressentez aujourd’hui autour de la table ?

Oui, tout à fait. Mais j’ai quand même envie d’apporter une nuance : il faut faire la distinction entre être alarmiste et être alarmant.

L’alarmisme, c’est exagérer pour essayer de faire passer un message. Et s’il y a bien une chose que le Giec ne fait pas, c’est cela. Il y a de nombreux filtres au cours de la procédure d’approbation pour faire en sorte que le résumé pour les décideurs soit le moins alarmant possible - et je vous assure que ces filtres travaillent fort pour le moment. Mais le résultat final sera quand même très alarmant. Le Giec ne fait pas d’alarmisme, mais il est très alarmant et de plus en plus alarmant.

Depuis 1850, les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère augmentent en moyenne de 1,65 % par an, alors qu’elles devraient prendre la direction opposée. On en est toujours là. C’est extraordinairement frustrant. Il y a donc effectivement pas mal de scientifiques qui sont très frustrés, très tristes, très fâchés… Cela dépend un peu de leur caractère. Certains sont aussi très affectés par la manière dont leur travail est parfois remis en question.

Ces sentiments-là sont présents chez de plus en plus de climatologues et de scientifiques qui travaillent sur l’environnement, notamment ceux qui travaillent sur la biodiversité et qui la voient disparaître sous leurs yeux.