Le nouveau centre culturel se dévoile

Après vingt années d’activités menées par la maison culturelle d’Ath (MCA), les communes de Chièvres et Brugelette ont marqué leur volonté de créer leur propre structure culturelle. Aidées par la MCA, elles ont ainsi créé l’ASBL L’Envol et ont introduit un dossier de demande de reconnaissance à la fédération Wallonie-Bruxelles. Il est actuellement à l’étude. Un 120e centre culturel pourrait ainsi voir le jour. En attendant, la MCA poursuit le travail de terrain, en étroite collaboration avec les membres de la nouvelle ASBL.

L’Envol peut ainsi dévoiler sa programmation d’août à fin décembre. Au menu : spectacles, concerts, stages, ateliers, projets participatifs. Un tas d’activités afin de tisser des liens entre habitants, transmettre des savoirs, et favoriser la découverte artistique.

En pratique, des stages pour les enfants de 5 à 12 ans seront organisés du 23 au 27 août. Ils pourront expérimenter plusieurs techniques artistiques. De nombreux spectacles seront aussi à l’affiche.

Des ateliers photo

Par ailleurs, depuis plusieurs années, Focus aux villages s’invite dans les communes et propose à ses habitants des ateliers photo. Objectif : réaliser de manière collective une grande fresque, mosaïque de clichés. Après de longs mois, les participants ont enfin l’opportunité de dévoiler leur réalisation lors d’une inauguration festive et en musique. Rendez-vous le 28 août à Brugelette, le 19 septembre à Chièvres et le 10 octobre à Ladeuze.

Xavier Cornu, photographe, a été invité à poser son regard d’artiste sur ce nouveau territoire culturel. En quoi Chièvres et Brugelette sont-elles semblables, à la fois complémentaires et particulières ? Des questions auxquelles son œil de photographe a tenté de répondre. L’exposition 7950/7940 est à voir du 24 septembre au 22 janvier à l’hôtel de ville de Chièvres.

Les citoyens des deux entités seront informés de l’actualité de L’Envol par le biais d’un magazine, une publication également téléchargeable sur www.cclenvol.beGeoffrey Devaux