Le Sporting a enfin signé sa première victoire de la saison

D 1 A Il a presque été accueilli comme le chevalier blanc au Lotto Park. Comme celui qui allait enfin guider les Mauves vers la victoire. S’il a eu droit à 30 minutes de jeu (plutôt encourageantes) en Albanie, ce dimanche Joshua Zirkzee a pu mener l’assaut d’entrée de jeu et croiser le fer avec les Métallos. Pour intégrer son nouveau numéro 9, Vincent Kompany a décidé de laisser son 3-4-3 de côté pour déployer ses troupes en 4-2-2-2. Histoire de pouvoir aligner un quatuor offensif composé du Néerlandais, Benito Raman, Yari Verschaeren et Lior Refaelov dont les dernières sorties ont fait bien plus que justifier une place de titulaire.

Si face à l’Union Saint-Gilloise et Seraing le Sporting a peiné à trouver les brèches et à se créer de véritables occasions, il est cette fois parvenu à contourner les remparts sérésiens un peu plus souvent. Et la présence de Zirkzee n’y a évidemment pas été anodine. Pour sa grande première au Lotto Park, l’attaquant prêté par le Bayern Munich a montré qu’il colle plutôt bien au profil (complet) recherché par Peter Verbeke et le coach. Celui que Kompany estime "trop bon pour Anderlecht" a commencé par mettre son jeu en déviation en évidence. De quoi permettre au RSCA d’offrir à un stade - à un tiers rempli - quelques belles combinaisons lors de la première demi-heure, alors que l’expulsion de Benjamin Boulenger a curieusement coïncidé avec une petite période de relâchement. Le Néerlandais a également eu l’occasion de vanter son utilité dans le pressing et ses qualités sur phases arrêtées. Reste que sa ligne de mire doit encore être ajustée, à l’image de son coup de tête manqué sur le service d’un Soulier d’or à nouveau bien en jambes. S’il a pensé voir ses efforts récompensés juste avant la pause en trompant Dietsch (mais c’était sans compter la position de hors-jeu), Zirkzee, touché au quadriceps, a dû céder sa place à Kiese-Thelin.

Au Cercle pour confirmer

Que certains voient déjà lever les voiles comme lors des dernières saisons. Mais, malgré ses carences, le Suédois a prouvé qu’il pouvait encore jouer un rôle dans le noyau mauve. La preuve : c’est bien lui qui est finalement parvenu à traduire la supériorité (tant numérique que dans le jeu) d’Anderlecht au marquoir. Et ce, dix minutes à peine après sa montée. Libérés, les hommes de Kompany se sont ensuite permis d’enfoncer le couteau dans la plaie des Sérésiens. D’abord grâce à Sergio Gomez, ensuite via Francis Amuzu, lui aussi monté au jeu.

Face aux troupes de Jordi Condom, réduites à dix pendant une cinquantaine de minutes et logiquement à bout physiquement en fin de partie, les Mauves ont donc bouclé une deuxième victoire cette semaine, la première en championnat. L’air de rien, ce succès leur permet de se replacer par rapport aux autres prétendants au top 4. Si Kompany aura l’occasion de faire tourner ce jeudi lors du match retour face à Laçi, il espérera voir ses hommes continuer sur leur lancée au Cercle dimanche prochain.

Louis Janssen