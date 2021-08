L’empreinte humaine sur le climat se marque de plus en plus clairement

Entretien Gilles Toussaint

Deux semaines de travail intensif, c’est le temps qu’il aura fallu aux scientifiques et aux représentants des gouvernements de 195 pays pour s’accorder sur le "Résumé à l’intention des décideurs" du premier des trois volets qui alimenteront le sixième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).

Dressant un état des lieux actualisé des changements climatiques et de leurs risques présents et à venir, ce document sera rendu public lundi matin.

Comme à l’habitude, ce texte a fait l’objet d’âpres discussions au cours de multiples échanges (en visioconférence) entre les délégations qui devaient aboutir à un consensus sur chaque phrase et même chaque ligne, rappelle le climatologue Jean-Pascal van Ypersele (UCLouvain), qui préside la délégation belge. Mais au bout du compte, insiste-t-il, "les auteurs scientifiques du rapport ont absolument le dernier mot sur tout ce qui se trouve dans ce résumé", car celui-ci doit refléter au plus juste les messages prioritaires extraits de près de 4000 pages d’études scientifiques.

Tout en se tenant à son devoir de réserve, celui qui fut pendant plusieurs années vice-président du Giec a accepté de nous éclairer sur les contours généraux de ce bilan.

Cela fait 26 ans que vous participez à ces discussions au Giec, que peut-on attendre de neuf ? Qu’est-ce qui a le plus évolué dans la compréhension du processus du réchauffement ?

Depuis les débuts du Giec, en 1988, le temps a passé et le climat a continué à évoluer. Une période de plus de 30 ans s’est écoulée. Or, 30 ans, c’est la période que l’OMM utilise classiquement pour le calcul des normales climatiques à partir des données et des observations réalisées dans les stations météorologiques et via d’autres instruments afin de permettre des comparaisons cohérentes.

Le Giec ne peut que constater que le climat a changé : la température moyenne mondiale a augmenté, le niveau des mers a augmenté, la surface de glace dans les régions polaires a diminué, les calottes glaciaires fondent de plus en plus vite… On a forcément beaucoup plus d’informations sur tous ces éléments. Avec ce recul, on peut évidemment dire des choses que l’on ne pouvait pas dire dans le premier rapport publié en 1990.

Les modèles climatiques jouent-ils un rôle de plus en plus prépondérant dans ce travail ?

Oui. Ces modèles ont énormément évolué, on a fait des progrès incroyables. La puissance de calcul dont on dispose aujourd’hui est sans commune mesure avec celle d’un des premiers super-ordinateurs avec lequel je travaillais quand j’ai réalisé ma thèse de doctorat en 1986.

La modélisation est un outil essentiel pour intégrer toutes les connaissances que l’on a sur les changements climatiques, traduites en lois de l’évolution des systèmes naturels les uns par rapport aux autres et en lois qui décrivent la réponse des systèmes naturels par rapport aux différents facteurs d’influence.

Auparavant, les modèles se basaient sur une grille qui divisait la planète en mailles de 200 à 300 km de côté. Aujourd’hui, la résolution descend jusqu’à quelques dizaines de kilomètres et ils peuvent combiner davantage de processus physiques, mais aussi chimiques et mêmes biologiques. Cela permet, par exemple, de mieux représenter les nuages qui, selon leur altitude, ont un rôle important d’amplification ou au contraire d’amortissement du réchauffement.

Le rétrécissement des mailles permet aussi de mieux prendre en compte, avec davantage de détails géographiques, des phénomènes qui se passent à plus petite échelle. C’est grâce à cela que l’on pourra progressivement mieux parler en connaissance de cause de l’influence des dérèglements climatiques sur des processus localisés comme les cyclones ou les épisodes de pluie très violents comme la Belgique vient douloureusement d’en faire l’expérience.

Les modèles servent aussi, et c’est sans doute une nouveauté de ce rapport, de plus en plus à intégrer les observations du passé et à apprendre de celles-ci. On alimente les modélisations avec des données émanant de dizaines d’années d’observations, puis on demande aux modèles de simuler le climat qui correspond. À partir de là, on peut comparer les résultats avec ce qui s’est réellement passé. Cela permet de mieux en mieux comprendre le rôle des différents facteurs qui influencent le climat, qu’ils soient naturels ou liés aux activités humaines.

Grâce à cette amélioration de la résolution, la "photo" du climat est aujourd’hui beaucoup plus précise que celle que l’on pouvait avoir il y a trente ans.

Et cette photo est conforme à ce que l’on présupposait à l’époque ?

Oui, ça colle. Malheureusement, ça colle de mieux en mieux…

On sait depuis 1979 et le rapport Charney devant le Congrès américain que la réponse du climat à un doublement de la concentration de CO 2 dans l’atmosphère est une hausse de la température qui s’étend dans une gamme de 1,5 à 4,5 degrés, la meilleure estimation étant autour de 3 degrés. Comme vous le verrez dans le rapport lundi, cette estimation se précise de plus en plus.

Vous constaterez également que la communauté des climatologues est plus convaincue que jamais que ce sont bien les activités humaines qui contribuent aux dérèglements du climat. Cette conviction vient notamment de la comparaison entre des simulations des climats du passé où on ne tient compte que des facteurs naturels et de simulations combinant facteurs naturels et humains. Depuis 1950, l’empreinte humaine se marque de plus en plus clairement.

Ces derniers temps, le débat s’est intensifié sur le fait que la hausse des niveaux de dioxyde de carbone entraînerait un réchauffement plus intense que ce que l’on croyait jusqu’ici. Y a-t-il des éléments solides qui plaident en ce sens selon vous ?

Oui, ce débat existe, mais il ne me semble pas qu’il soit plus vif qu’il y a quinze ou vingt ans. Je dirais même l’inverse car l’intervalle des sensibilités a plutôt tendance à se resserrer autour d’une meilleure estimation qui a très peu évolué depuis 1975 : nous ne sommes toujours pas très loin de 3 degrés. Ce qui est de toute façon beaucoup trop.