Les Belgian Cheetahs vont utiliser cette expérience

Dans une finale de très haute tenue, enlevée en 3.16.85 par un quatuor américain prestigieux (McLaughlin, Felix, Muhammad et Mu), les Belgian Cheetahs ont pris la septième place, Camille Laus étant remontée sur la fin par la Néerlandaise Femke Bol. Pas trop de regrets à nourrir toutefois pour nos compatriotes (Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet et Paulien Couckuyt ont complété l’équipe) qui ont signé un deuxième record de Belgique consécutif, cette fois en 3.23.96.

"On est déçues, même si on voit que les trois premières équipes sont hors d’atteinte pour l’instant", relève Camille Laus, pour qui le record de Belgique doit servir de motivation en vue des Jeux de Paris. "Il faut qu’on élève encore notre niveau pour monter sur la boîte dans trois ans. On va travailler, et encore travailler."

Imke Vervaet estime que l’équipe, qui devait composer sans Cynthia Bolingo, intrinsèquement la sprinteuse la plus rapide, n’a "rien à se reprocher". "On passe sous les 3.24, ce qui est déjà un grand pas en avant. On peut être très contentes quand on regarde ce qu’on a accompli au cours de nos premiers Jeux. Le projet a été lancé récemment et avec plus d’expérience, nous serons plus fortes à l’avenir. On ne sait pas s’il sera possible un jour d’aller chercher une médaille olympique mais nous allons nous en donner les moyens."

"Faire encore mieux"

Paulien Couckuyt, qui a également réussi ses Jeux à titre individuel, estime que les Belgian Cheetahs peuvent "faire encore mieux", peut-être en intégrant d’autres filles au projet dans les trois ans à venir. À l’image de Naomi Van den Broeck qui, ravie de ses premières courses avec l’équipe, va continuer dans la voie du 400 m. "J’ai été très bien intégrée au groupe, toutes les filles ont été vraiment bienveillantes vis-à-vis de moi et je me sens déjà pleinement intégrée. J’espère vivre évidemment de nouveaux championnats rapidement avec les Cheetahs. C’est un réel plaisir de faire partie de cette formation ambitieuse pour le futur."

