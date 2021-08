Les collections du musée inondées

Lors des inondations de mi-juillet, aucun secteur d’activité n’a été épargné, pas même le secteur culturel.

À Verviers, le musée des Beaux-Arts de la Céramique, rue Renier, a subi d’importants dégâts. Les eaux de la Vesdre ont entièrement inondé la cave - du sol au plafond - et jusqu’à 20 cm au rez-de-chaussée. "Fort heureusement, les tableaux n’ont pas été touchés", souffle l’échevin de la Culture Jean-François Chefneux, lors d’un tour du bâtiment. Les meubles touchés ont été vidés de leurs objets pour être séchés sur un drap au sol.

Des pompes avaient pourtant bien été installées la soirée du 14 juillet, "mais les deux vagues de la nuit ont totalement noyé la cave", relate l’échevin alors que nous déambulons dans le sous-sol humide, déjà rongé de champignons. Celui-ci accueillait pourtant les collections de céramique ancienne et moderne du musée. Disposées dans des vitrines, "qui n’ont par chance pas cédé, les pièces ont été soulevées par les eaux, ont flotté dans leur vitrine, et ont été redéposées lors de la décrue", bien que parfois cassées ou abîmées. "Tout ça ne serait pas arrivé si les collections avaient été stockées dans de meilleures conditions, peste-t-il. Il est temps que Verviers retrouve son attrait avec des outils culturels et patrimoniaux, dignes d’un chef-lieu d’arrondissement".

"Tout est foutu. On ne pourra plus rien stocker ici", commente Pierre Minguet, ouvrier qualifié au musée, occupé à démonter les vitrines moisies.

Sauver les collections

Une fois les eaux retirées, l’équipe du musée et des bénévoles, avec l’aide de l’Agence wallonne du Patrimoine venue en renfort, ont œuvré à remonter l’ensemble des collections "pièce par pièce" au premier étage, pour les nettoyer et les sécher. Un travail de titans… "Elles devront encore subir des traitements car la boue s’est incrustée dans les pièces, en particulier la faïence fine, plus fragile, qui laisse passer la crasse. Certaines ne retrouveront jamais leur couleur d’origine", s’attriste Nathalie Weerts, conservatrice-adjointe, devant les centaines de pièces déposées au sol, dans les couloirs du musée. "Elles doivent encore sécher. On a essayé de les organiser par zone, avec le numéro de la vitrine".

Mais sans chauffage, "il y a un problème d’humidité dans l’ensemble du bâtiment qui remonte de la cave, fragilisant les tableaux qui peuvent se dégrader", s’inquiète l’échevin. Et ce n’est pas la présence de déshumidificateurs d’appoint qui pourra y changer.

À deux pas de là, rue des Raines, le musée d’Archéologie et de Folklore, regroupant des meubles d’époque, de la dentelle et les marionnettes en papier mâché du Bethléem verviétois, est aussi sinistré… "Le gros défi sera de savoir comment on pourra financer leur restauration… Il faudra sûrement faire appel à des mécènes…"

Aude Quinet