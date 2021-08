Les larmes avant Paris

Devant des dizaines de journalistes et de photographes réunis dimanche sur le coup de midi au Camp Nou, il n’a pas pu retenir ses larmes. Dès sa première prise de parole, Lionel Messi a été emporté par l’émotion et la tristesse.

"C’est le moment le plus douloureux de ma carrière, a-t-il admis. J’ai connu beaucoup de moments difficiles mais le lendemain, j’allais m’entraîner et je me focalisais sur la suite. Mais aujourd’hui, je dois partir et on ne peut pas faire marche arrière."

C’est mercredi soir que Léo Messi a appris la décision inéluctable du Barça de ne pas renouveler son contrat. "Nous étions d’accord avec le club pour que je continue et, au dernier moment, la Liga n’a pas permis que notre accord soit signé. J’ai tout fait pour rester mais cela n’a pas été possible."

Le sextuple Ballon d’or ne se voyait pas quitter la Catalogne cet été. Il voulait rester, presque à tout prix. "C’est dur de partir après tant d’années. J’ai passé toute ma vie ici et je pensais que je pourrais continuer ici, chez moi. Je n’étais pas prêt. L’an dernier, je voulais partir mais pas celui-ci."

Un contrat de 35 millions par an l’attend au PSG

Diviser son salaire par deux (de 70 à 35 millions d’euros net par an) était l’effort consenti pour poursuivre son idylle barcelonaise entamée à l’âge de 13 ans. Mais il aurait fallu réduire encore bien plus ses revenus pour rentrer dans les balises financières du club.

"J’ai proposé de diminuer mon salaire de 50 %, nous avons fait tout ce qu’on a pu, des mensonges ont été dits, mais c’était impossible. On a fait tout notre possible", assure-t-il.

"Je suis fier de tout ce que j’ai réalisé et vécu dans cette ville, poursuit Lionel Messi qui regrette de ne pas avoir pu saluer ses fidèles supporters. Je sais que je reviendrai bientôt, après quelques années à l’étranger. Je l’ai promis à mes enfants."

Mais en attendant, l’Argentin va très vite se tourner vers un nouvel avenir. "Je suis un gagnant et je veux continuer à remporter des trophées."

Direction la France pour s’engager avec le Paris Saint-Germain, comme attendu, même si le joueur n’a pas voulu confirmer l’information ce dimanche midi. "J’ai reçu de nombreuses sollicitations au moment de la publication du communiqué de presse. Le PSG est une possibilité mais il n’y a rien de confirmé avec personne."

Toutefois, les négociations ont pris un tournant décisif et probablement définitif ce dimanche. Jorge Messi, le papa et agent de l’attaquant, a reçu un contrat officiel de la part du PSG, après des discussions entamées jeudi.

On parle d’un contrat jusqu’en 2023, avec une option pour une année supplémentaire et un salaire annuel de 35 millions d’euros. Selon Sky Sports , le joueur est prêt à l’accepter. Il s’engagera donc avec le club de la Ville Lumière une fois que les derniers détails seront réglés.

Dans les prochains jours, Messi effectuera donc le voyage vers Paris pour y passer sa visite médicale et apposer sa signature avant une présentation officielle qui sera à coup sûr à la hauteur de son génie.

S. Ha.