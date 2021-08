Marc Coudron : "Le meilleur reste à venir pour les Red Lions"

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Après plusieurs cruelles déceptions dont la non-qualification pour les Jeux d’Athènes pour une poignée de secondes, les dirigeants du hockey belge ont cherché à poser un cadre ambitieux qui voulait réduire le fossé avec les nations du top 10 mondial.

Le point de départ de cette fabuleuse épopée remonte à l’année 2004 lorsque le projet ABCD, rebaptisé en BeGold, a été couché sur le papier. Sous la direction de l’architecte de l’édifice belge Bert Wentink, les U16 ont remporté le titre de champions d’Europe en 2004. On y trouvait un certain John-John Dohmen. La machine était lancée. Avec Marc Coudron, le président qui a dirigé l’ARBH de 2005 à 2021, nous avons retracé sept dates et autant d’étapes majeures qui ont mené vers cette médaille d’or.

2007 Euro Manchester

Aux championnats d’Europe à Manchester, les Belges, qui s’appelaient alors les Diables rouges, ont réalisé un exploit XXL en battant la grande Allemagne pour arracher une médaille de bronze qui les envoyait directement aux Jeux olympiques de Pékin. Cette qualif a accéléré le processus.

"Manchester a été le vrai début de l’histoire. Si nous avions échoué là, nous aurions perdu quatre années supplémentaires ce qui aurait gâché la génération des Luycx, Van den Balck, De Greve, Goldberg, Reckinger… En plus, cette réussite a décuplé la motivation des van Aubel, Gougnard, Dockier,… Cette victoire s’est jouée à rien, mais, enfin, la roue tournait de notre côté. À sept secondes de la fin, Luycx envoie un dernier centre dans le cercle. Truyens la dévie (4-3). Ce but a été le déclic pour toute la suite de l’histoire. Nous concrétisions enfin le rêve olympique."

2011 Euro Mönchengladbach

Lors des championnats d’Europe, les Belges devaient confirmer leur progression vers le top mondial. Ils devaient battre l’Espagne pour filer en demi-finale, mais surtout pour se qualifier pour les Jeux de Londres. À la mi-temps, le score montrait 2-0 en faveur des Espagnols. Boon, Luycx et Dekeyser envoyaient ensuite les Red Lions au paradis.

"Nous étions menés 0-2, ce qui nous rappelle que la qualification était loin d’être facile ou acquise. Outre notre deuxième qualification pour les Jeux olympiques, je retiendrai surtout la communion avec les supporters belges. Nous réalisons que les Reds mobilisent le public. À Mönchengladbach, nous avions réservé des tickets pour un bloc. Finalement, nous n’avons pas arrêté de demander des tickets en plus. Les fans belges étaient venus en masse et garnissaient la tribune principale. Face à l’Espagne, le stade était noir-jaune-rouge. Nous étions chez nous."

2013 Euro Boom

L’ARBH a passé son examen d’organisateur de grand événement à Boom lors de l’Euro 2013 où les Red Lions ont disputé leur première grande finale (perdue contre l’Allemagne). "Boom a été un Mönchengladbach puissance 10. Nous y avions signé notre meilleur résultat avec une médaille d’argent. Mais j’ai encore des frissons lorsque je me souviens de cette Brabançonne a cappella devant un stade de 6000 personnes dont le Roi. Le roi Philippe réalisait sa première sortie officielle depuis qu’il avait été intronisé. Tout a été beau à Boom. Les Lions ont vraiment bien joué. Les Red Panthers étaient à trois minutes de la finale. Le public a été exceptionnel. Les Red Lions ont aussi attiré la sympathie des Belges qui ne jouent pas au hockey. Nous avons montré que nous étions capables d’organiser un gros tournoi en Belgique."

2016 JO Rio

À Rio, les Belges avaient pris l’avion pour ramener une première médaille olympique. Premiers de leur poule devant l’Australie, ils avaient ensuite battu l’Inde en quarts de finale (3-1), puis les Pays-Bas en demi-finale (3-1) avant de s’incliner contre l’Argentine en finale (2-4). "Je reste déçu malgré l’objectif atteint. Nous avons raté la médaille d’or par notre faute. Je ne minimise pas le tournoi de l’Argentine, mais nous aurions pu proposer un meilleur jeu en finale. Néanmoins, cette médaille est exceptionnelle. Rio a donné un goût de trop peu aux Red Lions qui étaient affamés lors des cinq années suivantes. Je garderai ce souvenir magique de leur succès en demi-finale contre les Pays-Bas. Nous ne les avions jamais battus lors d’un grand tournoi. Le flick de Denayer a été réceptionné de manière magistrale par Charlier qui centrait pour Dohmen."

2018 CM Bhubaneswar

La Coupe du monde à Bhubaneswar a consolidé la légende de cette équipe qui était la première dans un sport mondial et collectif à mettre la Belgique sur le toit du monde. Ils ont battu en crossover le Pakistan (5-0) puis l’Allemagne (2-1) en quarts et l’Angleterre en demi-finale (6-0). En finale, les Reds ont battu les Pays-Bas au bout d’un suspense haletant aux shoot-out.

"Le tournoi avait été atypique car les Lions n’avaient pas leurs supporters. Le tournoi était cher, loin et difficile d’accès. Nous n’oublions pas l’inquiétude autour de la maladie de Dohmen et la déception de voir Stockbroekx sortir sur blessure. Les jeunes Meurmans et Kina ont été des remplaçants de très haut niveau. Mais, je retiens surtout le décès d’un ami proche, Pierre, le papa de Simon Gougnard. Il était toujours en tribune pour voir son fils. Il a aidé l’ARBH en tant que conseiller juridique. Il était surtout un ami en or. Lorsque Simon a marqué en demi-finale contre l’Angleterre (le 2-0 à la 19e), je pleurais. Le retour à la Grand-Place a été féerique avec 6000 personnes. Je n’aurais jamais cru que le hockey était capable de faire ça."

2019 Euro Anvers

En août 2019, la Belgique recevait l’Euro à Anvers avec l’espoir d’un doublé pour les Lions. Après avoir survolé la phase de poule, les Belges ont offert de l’émotion à leurs supporters en demi-finales contre l’Allemagne. À la pause, l’Allemagne mène 0-2 et marque le 3e sur pc. Vanasch demande la vidéo pour annuler le but. Il avait vu la main du stoppeur. "Cet Euro a été une grande réussite car les Red Lions ont été en communion avec leurs supporters qui étaient là tous les jours. Tout a été réuni : les résultats, le cadre, les VIP, la fanzone, le stade… Nous avons montré un peu plus le hockey en Belgique. En plus, la demi-finale contre l’Allemagne a été un merveilleux moment avec la vidéo de Vinch, le but de Vic…"

2021 JO Tokyo

À Tokyo, les Red Lions avaient annoncé la couleur de la médaille. Ils ont acquis un statut qui dépasse désormais celui du cadre du hockey. "Depuis tout petit, les JO constituent le summum du top. Jusqu’en 2010, je n’aurais jamais osé croire que la Belgique puisse gagner l’or olympique. J’en ai encore les larmes aux yeux. Quand on voit le staff et les joueurs, ce titre est logique. Les Reds ont affirmé leur objectif en le plaçant le plus haut ce qui n’est pas dans la mentalité des Belges. Le dire a été un gros pari. Le meilleur reste à venir. Nos jeunes sont encore plus doués. J’avais prédit qu’ils auraient besoin de six ans pour gagner les trois grands titres. Ils l’ont fait en trois ans. Ils me font penser aux All Blacks car ils veulent inspirer les gens. Jamais personne n’avait remporté l’Euro, le Mondial et les JO en trois ans. Ils ont marqué le sport mondial."