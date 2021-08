Ce vendredi, le collège communal de Pepinster a annoncé affecter l’entièreté de la dotation octroyée par la Région wallonne (1,5 million d’euros), à la relance des commerces et des indépendants sinistrés par les inondations des 14 et 15 juillet derniers. "Les modalités d’octroi ont été expliquées, en présence d’un très grand nombre de commerçants pépins, lors de la réunion convoquée à l’hôtel de ville ce vendredi 6 août à 16 heures", a fait savoir le collège. "Le règlement définitif sera soumis à l’approbation du prochain conseil communal qui va être convoqué dans les plus brefs délais." Le geste effectué par la commune de Pepinster est bien compréhensible… et pourtant, malgré ce montant important, on s’interroge encore sur les besoins des autres sinistrés, les citoyens, la commune elle-même…. l’ampleur de la catastrophe est telle que les montants à dégager seront sans doute encore bien plus importants. Misère ! M.Be.