Parti comme un mal-aimé, de retour comme un roi

Le transfert est quasi bouclé. Romelu Lukaku va décoller cette semaine vers Londres, passer sa visite médicale puis signer un énorme contrat de plusieurs années à Chelsea, avec un salaire de près de 12 millions d’euros par an, selon Sky Sports.

À 28 ans, le Diable rouge va devenir le transfert le plus cher de l’histoire des Blues qui payeront 115 millions d’euros (+ bonus) à l’Inter Milan. Il sera aussi le joueur le mieux payé du vestiaire de Stamford Bridge. Un stade duquel il a été poussé dehors il y a quelques années.

Retour sur l’histoire d’un jeune gamin belge qui s’est nourri d’un rêve brisé pour revenir avec le statut de l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Le rêve bleu brisé

"C’est un rêve devenu réalité. Je rêve de jouer ici depuis l’âge de 10 ans, pensant serrer la main de joueurs comme John Terry, Frank Lampard et Didier Drogba."

Les étoiles plein les yeux, Romelu Lukaku quitte Anderlecht pour signer à Chelsea le 8 août 2011 contre 15 millions d’euros, à l’âge de 18 ans.

Grand fan de Chelsea et surtout de Didier Drogba, le jeune attaquant veut conquérir l’Angleterre. Il dispute ses premières minutes en Premier League trois semaines plus tard pour l’une de ses douze rares apparitions cette saison-là. La faute à la concurrence. "Regardez le nom de nos attaquants : Drogba, Torres, Anelka, Kalou, Sturridge. Il doit s’y faire", a un jour lancé son coach André Villas-Boas. Il termine la saison avec aucun but à son compteur.

La deuxième claque

Direction West Bromwich Albion pour s’aguerrir. Il claque 17 buts et donne 7 passes décisives durant la saison 2012-2013. À la fin de celle-ci, son prêt se termine et il espère avoir convaincu Chelsea de lui donner sa chance.

José Mourinho, arrivé sur le banc durant l’été, le teste durant quelques semaines. Mais voilà que Samuel Eto’o débarque à la fin du mercato dans un groupe déjà riche de Fernando Torres et Demba Ba. Le 21 août 2013, il affronte Aston Villa pour ce qui restera sa dernière apparition sous le maillot des Blues.

Le rebond

Dans la foulée, il s’engage avec Everton. "Je pensais rester, mais seulement à 90 %, j’avais quelques doutes sur mon temps de jeu, ne cache pas Lukaku. À mon âge, je dois absolument jouer."

D’abord sous forme d’un prêt d’une saison avant d’être transféré définitivement en 2014 contre 35 millions d’euros. "Quitter le club de son cœur a été un retour à la réalité mais surtout à la raison", nous confiait un jour Ariël Jacobs, son ancien coach à Anderlecht. "Il faut se rendre compte qu’à l’époque, c’est un rêve de jeune qui s’envole peut-être définitivement."

Cette décision courageuse porte rapidement ses fruits. Le 21 septembre 2013, Lukaku dispute le premier de ses 166 matchs avec Everton. Il marque aussi le premier de ses 87 buts chez les Toffees. "Avec Romelu, nous avions établi un programme assez précis", nous a raconté son entraîneur à Everton, un certain… Roberto Martinez. "Au début, il n’était pas capable de jouer 90 minutes au même rythme. Quand il a signé à Everton, il n’avait joué que 9 matchs complets avec Chelsea et West Brom. Après avoir progressé physiquement, on a travaillé son jeu dos au but."

L’explosion

À l’époque, Roberto Martinez a vu juste avec son nouvel attaquant. "Son potentiel peut faire de lui l’un des meilleurs attaquants de la planète. À chaque match qu’il joue, il exploite mieux son potentiel", disait-il. Big Rom confirme : 20 buts en 2014-2015, puis 25 la saison suivante.

Un premier retour avorté

À la fin de la saison 2016-2017 auréolée de 25 réalisations qui lui valent une place dans l’équipe-type de Premier League, le gamin de Neerpede a des envies d’ailleurs. Il voit plus grand. Et Chelsea accepte d’admettre ses torts pour tenter de le rapatrier. "Quand je coachais Chelsea, j’ai essayé de le faire venir", a admis Antonio Conte en 2019. Finalement, les discussions n’aboutissent pas et Lukaku file vers l’un des plus grands concurrents des Blues. Le 10 juillet 2017, il s’engage à Manchester United contre 85 millions d’euros. Avec le succès relatif que l’on connaît.

Le couronnement

Avec l’Italie comme nouveau terrain de jeu, le Diable rouge s’éclate. Il fait partie intégrante du projet de renouveau initié par Antonio Conte. En quelques semaines, il met tout le Calcio à ses pieds. Il marque 34 fois toutes compétitions confondues pour sa première saison puis devient un véritable leader.

Lukaku entre alors dans une nouvelle dimension. Celle qui l’amène à la Une de magazines italiens people et surtout celle qui le consacre champion d’Italie la saison dernière. Bien plus qu’un simple buteur, il s’est transformé en meneur d’hommes, en pièce maîtresse au cœur du jeu et même en passeur (12 assists).

Le retour forcé du Roi

Heureux comme jamais auparavant, il s’épanouit à Milan. Mais tout s’écroule quelques jours après le sacre. Le club doit faire face à une réalité économique très difficile qui pousse Antonio Conte à s’en aller. Le patron chinois de l’Inter annonce devoir vendre plusieurs joueurs cadres.

Le départ d’Hakimi au PSG contre 60 millions d’euros était un premier pas. Mais il fallait au moins un autre dans la même direction. Pourtant, le club était bien décidé à garder son buteur belge.

"Lukaku n’est pas à vendre. Il est une pièce maîtresse de l’échiquier à la disposition de Simone Inzaghi", affirmait le directeur sportif Giuseppe Marotta alors que le Belge allait dans le même sens. "Oui, je reste à l’Inter", a-t-il déclaré à VTM début juin. "J’ai déjà parlé avec le nouvel entraîneur et c’était une conversation très positive."

Mais lorsqu’une offre de 115 millions d’euros est arrivée la semaine dernière sur la table des Nerazzuri, il a fallu se rendre à l’évidence. Difficile pour l’Inter de refuser. Difficile aussi pour Lukaku de ne pas succomber à l’appel du pied du dernier vainqueur de la Ligue des champions, et surtout de refuser la possibilité d’effacer toute la frustration d’avoir échoué dans le club de ses rêves, en y revenant comme un véritable roi.

Simon Hamoir