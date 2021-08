"Il faut pouvoir mordre sur sa chique"

Motivation. Maxime Van Der Meerschen et ses deux amis - Gaspard Merten, toujours aux études, et Elias Printz - sont donc les trois têtes pensantes de GiveActions. En créant cette start-up, ils ont bien conscience de ne pas avoir choisi la facilité, ni la sécurité matérielle à court terme. "C’est clair, nous devons faire des sacrifices. Nous nous versons un petit salaire depuis peu car nous avons pu réaliser une levée de fonds. Nous vivons en co-location et on se débrouille. Mais il n’y a pas un seul entrepreneur qui vous dira que son activité pourra être rentable dès le début. Il faut pouvoir mordre sur sa chique…", explique Maxime Van Der Meerschen. Qui trouve sa motivation dans le sens du projet qu’il porte. "Chaque action individuelle est un petit pas, mais ensemble, on peut faire bouger les choses", explique-t-il. V.S.