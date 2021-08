Plus de 2 000 personnes à la Citadelle pour le festin forain

En 2020, trois compagnies de théâtre itinérant devaient fêter leur anniversaire : les Baladins du Miroir (40 ans), les Bonimenteurs (20 ans) et les ArTpenteurs. Les festivités ont été reportées cette année. Le Comité Animation Citadelle a organisé du 2 au 7 août une grande fête autour du théâtre forain. Trois mille visiteurs étaient attendus lors de cet événement artistique. Ils ont été un peu moins à répondre présent mais il a fallu tenir compte de jauges bien précises et le temps s’est montré relativement capricieux.

"Les Baladins occupaient le grand chapiteau et ont pu accueillir 200 personnes lors de chaque représentation, explique Christine Laverdure, directrice du service Animation Citadelle de Namur. Les ArTpenteurs étaient dans le petit chapiteau de la prairie supérieure et pouvaient jouer devant 60 spectateurs. Quant aux Bonimenteurs, leurs lectures publiques ont pu rassembler une septantaine de curieux. Au moins 2 000 personnes nous ont rejoints et je ne tiens pas compte des enfants qui participaient à la pêche aux histoires et aux autres animations gratuites." Cette semaine de festin forain s’est clôturée avec un "pic nic", à savoir une après-midi musicale. Le public était invité à venir avec son propre repas mais des paniers garnis étaient aussi disponibles. "Il a rapidement été sold out, à savoir 200 personnes finalement réunies sous le grand chapiteau pour éviter tout désagrément météorologique. Franchement, c’est une totale réussite. Avoir mis sur pied cet événement nous a remis de l’énergie et de l’enthousiasme. Au-delà des prestations artistiques, l’objectif était de mettre en avant le patrimoine de la Citadelle." Prochain rendez-vous : l’expo consacrée au peintre namurois Franz Kegeljan qui s’ouvrira le 3 septembre. Une balade guidée sera organisée le 5.Grégory Piérard