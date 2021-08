Plus de 60 boxes de garage derrière leur maison : ils n’en veulent pas

Depuis des mois, la rue de la Station à Saintes suscite l’émoi. Tout d’abord avec la suppression du passage à niveau et la création d’un cheminement cyclo-piéton pour franchir les rails. Mais récemment, c’est un autre projet qui a suscité de la crispation au sein de la population. Ce projet, il consiste en la création de 66 boxes de garage entre les voies ferrées et les habitations. Une arrivée qui n’est pas du goût des habitants qui se sont mobilisés pour tenter de faire pression contre la concrétisation de ce qu’ils désignent comme un zoning de parking automobile. " Nous avons appris le projet par hasard en avril dernier" , expliquent Marc, David, Marjorie et Hilda. "Dans la foulée, nous avons lancé une pétition."

Insécurité

Le premier problème pointé par les riverains tourne autour de l’insécurité que pourrait apporter la réalisation de ce projet. "Ils ont prévu de racler les terres pour les mettre ensuite derrière, entre les garages et les habitations. Cela va donc créer une allée de 2 mètres de large qui aidera les voleurs à entrer dans les jardins du quartier." Les riverains craignent également l’arrivée de voleurs et la multiplication des incivilités, pendant la nuit notamment.

Quelle utilisation ?

Les résidents s’inquiètent également de l’utilisation de ces boxes. "Les gens du quartier n’ont pas besoin de garage car ils en ont déjà. Ils seront donc utilisés par des personnes extérieures à Saintes. Pour quelle utilité ? Ils ne vont pas venir y mettre leur voiture car il n’y a rien autour. On pourrait se retrouver avec des personnes qui installent un petit atelier au fond de leur garage avec les nuisances que cela implique."

Fin de la tranquillité

Autre point négatif mis en avant : la tranquillité. Ou plutôt sa potentielle disparition. "On a des gens qui vont venir avec des motos par exemple. Ensuite, l’entrepreneur n’a pas tenu compte du fait que la rue est à sens unique et que le lotissement est en zone résidentielle avec des enfants qui jouent sur la rue. Si ce projet se concrétise, on se retrouverait avec un trafic plus important."

Une aire pour les enfants

Les Saintois pointent également le coup dur pour la biodiversité du coin. "Ils vont détruire toute la nature et ruiner la biodiversité. Et que dire de l’aspect paysager ? Les habitants vont passer d’une vue dégagée à quelque chose de complètement fermé et un garage juste devant leur jardin."

Concrètement, ils auraient aimé une autre attribution pour ce terrain en friche. "Nous aurions aimé qu’il soit préservé et qu’on y installe une aire pour les enfants par exemple. Avec des jeux et un bac à sable. Ici, on risque de se retrouver avec un projet qui va gâcher le paysage, détruire la nature, apporter de l’insécurité et des nuisances", concluent Marc, David, Marjorie et Hilda.

Le projet, soumis à enquête publique, peut être consulté, sur rendez-vous, au sein de l’administration communale de Tubize alors que les observations et réclamations peuvent être envoyées, toujours à l’administration communale, entre le 16 et le 30 août.J.Br.