"Pour Paris 2024, la décision appartient à Kévin et Jonathan"

Il faudra du temps, beaucoup de temps sans doute, aux Belgian Tornados pour chasser leurs idées noires après cette finale du relais 4x400 m bouclée à la quatrième place (comme en 2016), derrière les États-Unis (2.55.70), les Pays-Bas (2.57.18) et le Botswana (2.57.27), samedi, à Tokyo. Et pour ressentir de la fierté après ce superbe record de Belgique (2.57.88, soit 64 centièmes de gagnés) qui ne les aura pas empêchés de ressentir une énorme tristesse à l’issue de la course.

À l’image d’un Kévin Borlée qui a disputé les quatre finales olympiques consécutives de l’équipe et qui, associé cette fois à Alexander Doom, Jonathan Sacoor et à son frère Dylan, était particulièrement abattu.

"Je n’ai aucun reproche à formuler à mes athlètes, pas le moindre !" commente le coach, Jacques Borlée. "Ils ont bossé comme des dingues et ils ont été exceptionnels au cours de cette finale où ils ont devancé la Jamaïque et Trinité-et-Tobago, entre autres. Ils ont fait le maximum. Mais il y a une concurrence de fou et alors que je pensais qu’un chrono de 2.57 nous permettrait de prendre une médaille, on est devancé par deux pays qui ont réalisé de grandes choses. Il y a, pour moi, deux éléments déterminants dans cette course : le split en 43.7 du deuxième relayeur néerlandais, Terrence Agard, et la Pologne qui nous a très fort embêtés lors du leg de Dylan, ce qui nous fait perdre du temps. Mais c’est la course, nous sommes battus par meilleurs que nous. Ce qui ne rend pas les choses plus faciles à accepter pour autant. Le coup est vraiment dur, pour moi également. Parce que nos progrès sont constants depuis Pékin 2008, mais qu’il nous manque toujours cette récompense qu’on mériterait. Je ne vois pas comment on aurait pu aller chercher un meilleur résultat que celui-là."

Eugene avant Paris ?

Le report des Jeux et les difficultés physiques rencontrées par Jonathan Borlée tout au long de la saison, avant que Kevin ne se blesse à son tour en séries du 400 m, n’ont pas favorisé les desseins des Belgian Tornados. Qui tenteront à nouveau leur chance sur la scène mondiale l’an prochain à Eugene. Mais pour la médaille olympique, il faudra attendre Paris 2024.

"En principe, Kévin et Jonathan vont poursuivre au moins la saison prochaine et, pour la suite, la décision leur appartient", reprend Jacques Borlée. "Sans vouloir préjuger de ce qu’ils vont faire, je pense qu’avec Doom, Sacoor, Dylan, Julien Watrin et Robin Vanderbemden, on a encore une équipe tout à fait compétitive et j’espère que d’autres les rejoindront. Parce qu’on doit vraiment aller chercher dans les tréfonds pour faire face à cette concurrence acharnée."

Une concurrence que, paradoxalement, ils entretiennent eux-mêmes. "C’est vrai que quand certaines grandes nations voient un petit pays comme nous débarquer avec trois relais et disputer trois finales olympiques, ils nous demandent comment on fait. On inspire les autres. Vous savez, si Cynthia (Bolingo) ne se blesse pas, je suis même convaincu qu’on pouvait gagner le relais mixte."

Malheureusement, on ne peut réécrire l’histoire.

L. M.