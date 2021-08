Queen est plus vivant que jamais

Il ne se passe pas une année sans que Queen ne s’invite dans l’actualité musicale ou autre. Dernièrement, la rumeur veut que Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert se soient retrouvés en studio. Le guitariste confirme. C’était à Nashville, pendant la tournée. Ils y ont joué quelques titres. "C’était bien, mais ça ne sortait pas du lot, dit-il. Pour que quelque chose paraisse sous le nom Queen + Adam Lambert, il faudra vraiment que ça prenne les tripes. Parce que tout le monde est habitué à entendre Queen avec Freddie Mercury sur disque. Il faudra trouver les bonnes chansons."

L’aventure de l’album post-Freddie Mercury, Queen l’a déjà tentée en 2008, avec Paul Rodgers, ex-comparse de Jimmy Page dans The Firm. "Ça n’a intéressé personne, déplore Brian May. Pourtant, il y a beaucoup de travail sur ce disque. Et de bonnes choses. Paul Rodgers y est évidemment excellent. Mais voilà, il est passé inaperçu. Les gens ne le considèrent pas comme un disque de Queen. Certains l’ont aimé, d’autre pas. C’est la vie et on continue à aller de l’avant. Nous devons faire attention de ne pas retomber dans ce piège avec Adam."

Autre rumeur : une suite au très plébiscité biopic Bohemian Rhapsody. "Nous en avons discuté, confirme-t-il. Mais pour l’instant, nous n’avons pas de scénario, donc ça en reste là." En revanche, l’équipe qui entoure le groupe travaille depuis des mois sur une réédition de The Miracle, album de 1989. Il y a aussi un projet de comédie musicale qui est sur les rails et qui motive beaucoup le guitariste.

À son grand étonnement, Queen est toujours extraordinairement vivant. "Ça me surprend de voir le temps que nous passons quotidiennement sur des choses liées au groupe. Nous en sommes fiers mais il faut aussi qu’il y ait de la place pour autre chose." Il cite l’astronomie, son engagement en faveur de la cause animale. Sa passion pour la stéréoscopie, à savoir une technique permettant de reproduire une sensation de relief à partir de deux prises de vues. Il possède une collection de centaines de milliers de photos datant de l’époque victorienne dont il est très fier.

