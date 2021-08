Le sacrifice de Bruynseels a payé

Tokyo. Niels Bruynseels a décidé, après un concours individuel compliqué, de ne pas participer à la compétition par équipe. "Il n’a pas mérité de devoir faire ce pas de côté, dit Pieter Devos, qui l’a remplacé. Son cheval, Delux van T&L, a fait un mouvement qu’il ne devait pas."

Ses équipiers ont souhaité souligner sa décision. S’il avait agi égoïstement et choisi de rester dans le concours malgré le manque de confiance qui l’habitait vis-à-vis de sa monture, les Belges seraient peut-être passés à côté de la médaille.

"Et il ne faut donc pas oublier ce qu’il a réalisé, insiste Grégory Wathelet. Il a été fantastique, nous a encouragés et nous a conseillés." Et Pieter Devos d’ajouter : "Nous considérons avoir gagné la médaille à quatre. Niels est un ami et je sais que ne pas monter sur ce podium est difficile pour lui." R.V.P.