Non au tourisme spatial

Conquête de l’espace. Titulaire d’un doctorat en astrophysique, Brian May a souvent la tête dans les étoiles. Il est même associé à l’équipe de la sonde New Horizons partie photographier Pluton. Il a d’ailleurs sorti un single sur le sujet. L’occasion était belle de lui demander ce qu’il pense des aventures spatiales de Richard Branson avec Virgin Galactic et Jeff Bezos avec Blue Origin. "Ça ne m’inspire rien de bon, dit-il en faisant la moue. Ce ne sont pas des choses sérieuses. Je ne vois pas trop où cela va nous mener. Ça tient plus de la vanité. Tout cet argent dépensé aurait pu l’être de manière bien plus constructive pour aider l’humanité. Si quelqu’un m’offre un voyage comme les leurs, ça ne me fera pas plaisir. En revanche, si on m’offre une semaine dans la station spatiale internationale pour voir comment tourne le monde, je me laisserai tenter. Je me trompe peut-être. Alors, les gens me détesteront pour avoir émis des doutes."