Senne Lynen, la belle surprise saint-gilloise du début de saison

D 1 A Arrivé sur la pointe des pieds de Telstar (deuxième division des Pays-Bas) lors de l’été 2020, Senne Lynen a tout d’abord dû s’acclimater à son nouveau club et au degré d’exigence qu’il imposait, avant de recevoir pleinement sa chance en D1B.

L’ancien joueur formé au Club Bruges n’entrait, initialement, pas dans les premiers plans de Felice Mazzù. Quand le club de la Butte évoluait dans l’antichambre, la hiérarchie était très claire dans la zone médiane. Mathias Fixelles avait fait ses preuves en tant que milieu défensif, le capitaine Teddy Teuma s’occupait du liant entre la défense et l’attaque et, pour finir, Casper Nielsen, avec ses qualités de percussion et d’infiltration, jouait en tant que médian offensif.

Senne Lynen devait donc se contenter de montées au jeu, dans un premier temps. Mais comme on le dit souvent : tout va très vite en football.

Avec les suspensions des uns et les blessures des autres, le natif de Boorsbeek a tout de même bien dépanné dans l’entrejeu unioniste. Pas en étant étincelant et en faisant des parties cinq étoiles, mais en réalisant ce que son coach lui demandait en toute sobriété. C’est justement grâce à cette constance que le joueur de 22 ans a pu enchaîner plusieurs matchs.

En vingt participations en D1B, Lynen n’a jamais réalisé le moindre faux pas sous le maillot jaune et bleu. "Quand l’Union Saint-Gilloise m’a transféré de Telstar, c’était un big step pour moi de signer dans un club pareil. Je savais, en signant mon contrat, que la concurrence serait très rude. Surtout à mon poste de médian où il y a de très bons joueurs", nous avait expliqué en fin d’exercice 2020-2021 l’ex-Brugeois qui, au total, aura disputé plus de 37 % de temps de jeu avec l’USG.

La concurrence ne le démonte pas

S’il n’a jamais pu réellement se mettre en évidence en D1B, tellement l’Union était au-dessus de la mêlée en championnat, le médian polyvalent a, au grand étonnement de tous, commencé la saison 2021-2022 dans le costume de titulaire.

Si la concurrence était rude l’année dernière dans l’entrejeu, cette dernière a doublé en qualité avec les venues de Damien Marcq, de Lorenzo Paolucci et d’Amani Lazare. Dans sa zone médiane, le club de la Butte n’a perdu que Mathias Fixelles (parti pour Courtrai) et Mehlem (Paderborn).

Concernant les transferts entrants, le manque de rythme des nouveaux leur a été préjudiciable. En tout cas, lors de ces trois rencontres.

Felice Mazzù n’est pas un adepte du tu rnover . Il laisse souvent son équipe telle quelle, lorsque tout se passe bien. Même s’il y a eu une défaite contre Bruges dimanche dernier, l’Union a peut-être fait son meilleur match depuis plusieurs mois. Il ne leur a manqué que le dernier geste au final. C’est donc pour cette raison que Felice Mazzù a décidé de laisser le même onze contre le Beerschot avec, une nouvelle fois, un (très) bon Senne Lynen. "Je ne vais pas dire que je m’attendais à commencer ces trois matchs en ce début de saison mais je sais que j’ai fait une très bonne préparation. Je connaissais tout le monde, le staff, les méthodes de travail. C’est beaucoup plus facile de performer dans ces conditions-là plutôt que d’arriver d’un autre club. Pour le moment, je vis ce changement de statut avec beaucoup de plaisir. Car un joueur professionnel a toujours envie de disputer les matchs, expliquait le principal intéressé après le carton au Beerschot. L’année passée, Fixelles complétait le trio avec Teuma et Nielsen et il le faisait très bien. J’ai pris le relais et je pense m’en sortir correctement. On pourrait garder cela pendant des semaines."

Seule particularité dans sa palette actuelle, son jeu est plus tourné vers l’avant que par le passé. "J’aurais pu marquer à un moment mais Undav (NdlR : qui est à côté de lui face à la presse) m’a fait une très mauvaise passe (rires). Je me suis contenté de l’assist pour Lapoussin. Le fait de bien performer donne de la confiance et nous fait jouer de manière plus offensive."

Pour le moment, Senne Lynen a marqué des points auprès de son entraîneur. Mais on voit mal un Marcq ou un Lazare ne pas se battre pour revendiquer mieux que leur statut de remplaçant…

