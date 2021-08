Solidarité inondations : Liège cherche des locaux

Depuis les premiers jours qui ont suivi les inondations, les manifestations de soutien se sont multipliées à Liège… celles-ci émanant tantôt des autorités locales, tantôt du privé, de bénévoles.

Dans le quartier d’Outremeuse, épargné de justesse, le collectif Solidarité Inondations Liège et environs s’est très vite installé à la Caserne Fonck, libre de toute occupation à la mi-juillet. Ici, un centre d’aide s’est donc constitué, mobilisant des dizaines de bénévoles. En récoltant des dons, des biens matériels et d’autres besoins urgents, ces bénévoles ont déjà pu aider des centaines de sinistrés. Nourriture, mobilier, vêtements… tout est ici récolté, trié et redistribué. Mais aujourd’hui, en raison des activités qui redémarrent à la Caserne, ce collectif Solidarité Inondations Liège et environs se retrouve sans local… et doit plier bagage en emportant tout ce qui a déjà été entreposé.

C’est la raison pour laquelle le PTB lance un cri d’alerte, afin qu’une solution publique soit trouvée… "Il ne reste plus qu’une semaine avant que la caserne Fonck ne doive être libérée mais les responsables expliquent pourtant vouloir continuer d’apporter leur aide aux victimes au-delà du 15 août et parlent de centaines de personnes qui ont encore besoin d’aide, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, explique Sophie Lecron, cheffe de groupe. La solution pourrait en effet être de mettre un des halls omnisports de la ville à disposition en adaptant la reprise des activités de ces halls. Et si aucun bâtiment communal n’est disponible sans perturber d’autres activités à venir, pourquoi ne pas installer un grand chapiteau en dur, avec du plancher et les installations nécessaires sur l’ancien hall de foire par exemple ? […] Chaque jour compte, le centre s’est vu obligé de refuser un camion rempli de dons hier parce qu’ils ne savent pas s’ils vont pouvoir continuer dans une semaine. Sans toutes ces initiatives bénévoles, beaucoup de familles seraient toujours sans aide. Trois semaines après les inondations, ne brisons pas les chaînes de solidarité des premiers jours. La Ville doit trouver une solution…"

M.Be.