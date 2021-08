Succès de Back on stage malgré la météo mitigée

Back on stage termine ce dimanche sa première semaine de démarrage. La scène de l’évènement est située derrière la colonne du congrès sur l’esplanade de la Cité Administrative en plein cœur de Bruxelles. Ce premier rendez-vous musical bruxellois post-covid, organisé dans le cadre de "Hello Summer", propose une programmation variée, entre jazz, pop et électro, pour fêter l’été du 3 au 22 août. "Globalement, les premiers jours ont eu beaucoup de succès, mais nous dépendons essentiellement de la météo. Il suffit qu’il pleuve pour que ça change la donne", explique Marina Bresciani, Communication Advisor chez Brussels Major Events. En effet, ce dimanche, la météo n’était pas au rendez-vous.

Les soirées électros "Club open Air" ont lieu tous les vendredis et sont coproduites avec la Brussels by Night Fédération. Les mesures sanitaires permettent pour l’instant d’accueillir jusqu’à 1 500 personnes sur le lieu de l’évènement et recommandent le port du masque lorsque les participants sont debout. "On a installé des transats devant la scène pour éviter les rassemblements à cet endroit. Les gens sont assez espacés entre eux et du personnel est présent sur place", ajoute Marina Bresciani.

Nao, une jeune femme de 27 ans, était présente samedi soir. "Le cadre est trop chouette, le panorama est magnifique. On vit un moment hors du temps qui nous rappelle les festivals. Les règles Covid ne sont pas du tout contraignantes. On a l’impression que le monde après Covid commence petit à petit à prendre vie", explique-t-elle.

À partir du 13 août, les visiteurs devront être munis d’un Covid Safe Ticket. Ce dernier permettra de prouver que la personne est vaccinée, qu’elle a un test PCR de moins de 48 h qui est négatif, ou encore qu’elle a un certificat de rétablissement.Charlotte Egli